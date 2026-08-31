Scopri dove vedere in TV e streaming Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, nonché le probabili formazioni e gli assenti.

Si alza il sipario sui posticipi della seconda giornata del campionato di Serie A 2026-27. Dopo i match del weekend, oggi i rifletori si accendono su due sfide che promettono scintille: il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita la Roma reduce dal roboante 4-0 alla Fiorentina, mentre all’Atalanta di Sarri spetta il compito di superare il Bologna.

Se state cercando dove vedere le partite di oggi in TV e streaming, o se volete conoscere tutti i dubbi dell’ultima ora sulle probabili formazioni, siete nel posto giusto. Ecco la guida completa per non perdersi nemmeno un minuto dell’azione.

Lecce-Roma: dove vederla in TV e streaming

Il match dello Stadio Via del Mare, in programma oggi lunedì 31 agosto alle ore 18:30, sarà visibile in diretta esclusiva sui seguenti canali:

In Streaming: La piattaforma principale è DAZN, accessibile da smartphone, PC o tablet scaricando l’app dal proprio store o collegandosi al sito ufficiale. La gara sarà trasmessa in diretta TV anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW per gli abbonati al servizio.

In TV: Potrete sintonizzarvi sui canali lineari di Sky Sport (disponibili sia via satellite che via cavo/fibra).

Probabili formazioni Lecce-Roma: gli assenti e i ballottaggi

La Roma di Gian Piero Gasperini vuole continuare a stuprire dopo il tonfo rifilato alla Fiorentina. Attenzione però alle assenze di peso: out Rensch (carico al flessore della coscia sinistra) e Lorenzo Pellegrini, ancora ai box per l’infortunio al retto femorale.

Dietro i tre difensori Mancini, N’Dicka e Hermoso, sicurezza tra i pali per Svilar. Sulle fasce si valuta Molina, pronto a lasciare il posto a Lulli in caso di forfait. Nel cuore del centrocampo Cristante e Koné, mentre sulla trequarti è ballottaggio tra Soulé e Mora: il portoghese ha convinto contro la Viola, sfiorando il gol con un tiro respinto da De Gea. In attacco, spazio al duo Dybala–Malen.

Eusebio Di Francesco risponde con il classico 4-3-3. Tra i pali confermato Falcone, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere composto da N’Dri, Geubbels e Pierotti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Koulierakis, Balerdi, De Roon, Pisilli, Lulli, Castro, Soulé.

All.: Gian Piero Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gallo, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga; Gorter, Ngom, Coulibaly; N’Dri, Geubbels, Pierotti.

A disp.: Penev, Bleve, Ndaba, Siebert, Maleh, Laerke, Gandelman, Fofana, Stulic.

All.: Eusebio Di Francesco

Atalanta-Bologna: dove vederla in TV e streaming

L’altra gara che chiude il secondo turno di Serie A vedrà di fronte Atalanta e Bologna alle 20.45. Anche per questo match, la copertura mediatica è di altissimo livello:

In Streaming e Smart TV: Diretta su DAZN (tramite app per Smart TV compatibili, console di gioco, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV). Disponibile anche su NOW e sull’app SkyGo per gli abbonati Sky.

In TV: La sfida andrà in onda sul canale Sky Sport Calcio.

Probabili formazioni Atalanta-Bologna: il turno di riposo e i big match

Maurizio Sarri deve gestire le fatiche della Conference League e per questo potrebbe concedere un turno di riposo a Bellanova sulla fascia destra, con Zappacosta pronto a scalare le gerarchie. In avanti Scamacca dovrebbe spuntarla su Krstovic, supportato dal ristabilito De Ketelaereere e da un ballottaggio di lusso tra Raspadori ed Elmas. Indisponibili Sulemana e Hien, mentre si valuta Kristensen.

Dall’altra parte, il Bologna di Tedesco prepara la sfida. In porta spazio a Skorupski, difesa a quattro con Heggem, Helland, Miranda e Zortea. A centrocampo cerca posto Amondarain, mentre Odgaard dovrebbe confermare il suo posto dall’inizio. In attacco, duello tra Dovbyk e Piccoli per il ruolo di prima punta, con Orsolini e Cambiaghi pronti a incendiare le fasce. Out Rowe, fermo per voci di mercato.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.

All.: Maurizio Sarri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Odgaard, Amondarain; Orsolini, Dovbyk, Cambiaghi.

All.: Domenico Tedesco