Calciomercato 28 agosto 2026: Leao tra Aston Villa e Galatasaray, Kessié-Juventus ai dettagli, Roma tra Gittens e Fofana

Ultimi giorni di mercato e il telefono dei direttori sportivi non smette di squillare. Il 28 agosto 2026 consegna una giornata densa: il Milan vive il caso Leao, la Juventus spinge per Kessié, la Roma deve scegliere il suo esterno, il Napoli cerca l’ultimo tassello offensivo e l’Inter lavora sottotraccia tra uscite e rinnovi.

Facciamo il punto, squadra per squadra, con tutte le ultime trattative aggiornate a questa mattina.

Calciomercato Roma: Gittens o Fofana, Gasperini sceglie l’esterno

La Roma ha un’ultima casella da riempire in attacco, quella dell’ala sinistra di piede destro, e il ballottaggio è serrato.

Fofana: la pista si è accesa, ma non basta

I giallorossi hanno intensificato i contatti con il Lione per Malick Fofana, esterno offensivo che Gasperini considera adatto al suo sistema. L’eliminazione del club francese dai preliminari di Champions ha reso il giocatore più accessibile, e la trattativa sembrava avviata.

Sembrava, appunto. Perché nelle ultime ore il vento è girato.

Gittens torna davanti

Secondo diverse fonti vicine all’ambiente romanista, Jamie Gittens è tornato in pole nelle preferenze di Gasperini. La Roma continua a lavorare con il Chelsea per l’esterno inglese, e al momento è lui il nome caldo.

La situazione, insomma, è ancora aperta: Gittens o Fofana, il verdetto non è arrivato. Gasperini vuole un esterno con caratteristiche precise e sta valutando fino all’ultimo.

Difesa: Oosterwolde salta, si valutano Morato e Kehrer

Notizia più definita, questa, confermata anche da Sky: la Roma ha deciso di non procedere con Jayden Oosterwolde. Il motivo è legato ai tempi di recupero del giocatore, giudicati troppo lunghi dopo il problema muscolare che lo ha fermato. Oosterwolde torna quindi al Fenerbahçe.

Per rinforzare la difesa, il ds giallorosso sta valutando due profili: Morato del Nottingham Forest e Thilo Kehrer. Nessuna accelerazione decisiva al momento, ma i nomi sono sul tavolo.

Calciomercato Milan: Leao, il nodo che tiene in sospeso tutto

Se c’è una vicenda che sta catalizzando l’attenzione del mercato rossonero, è il futuro di Rafael Leao. E oggi è il giorno in cui tutto può cambiare.

Aston Villa in vantaggio, Galatasaray alla finestra

La ricostruzione è in movimento. Secondo quanto riportato da Sky in mattinata, il Galatasaray avrebbe raggiunto un accordo con il Milan per il cartellino del portoghese. Il giocatore, però, non aveva ancora comunicato la propria decisione definitiva.

Nel corso della mattinata, però, sono emerse nuove indiscrezioni, rilanciate da MilanNews, secondo cui Leao avrebbe scelto l’Aston Villa. Il club turco resta alla finestra, ma al momento sembra in seconda fila.

Il punto, ad ora, è questo: Aston Villa in vantaggio, Galatasaray ancora in corsa. La decisione di Leao è il vero nodo del mercato rossonero. Non siamo ancora di fronte a un annuncio ufficiale, e la trattativa resta in evoluzione.

Leao fuori dai convocati: il mercato pesa sul futuro del portoghese?

Un dettaglio che non passa inosservato: secondo Sky, Leao si è allenato regolarmente a Milanello questa mattina, ma non sarà convocato per Milan-Venezia. Ufficialmente può trattarsi di una scelta tecnica o precauzionale. Ufficiosamente, è difficile non leggerci il peso di una trattativa che lo riguarda direttamente.

La sensazione è che le prossime 24-48 ore saranno decisive.

Calciomercato Inter: prima le uscite, poi si vedrà

Qui la situazione è diversa da quella di Milan e Juventus. L’Inter non ha oggi una trattativa d’ingresso clamorosa da raccontare. Il mercato nerazzurro, in questa fase, si gioca soprattutto in uscita e in prospettiva.

Asllani e Massolin verso la cessione, Luis Henrique il rebus

Negli ultimi giorni il nodo principale è stato rappresentato dalle uscite. Asllani e Massolin sono indicati come operazioni vicine alla definizione. Il problema resta Luis Henrique: la mancanza di offerte concrete per il brasiliano condiziona eventuali nuovi movimenti in entrata.

Rinnovi: Dimarco, Bastoni, Thuram e il nodo Calhanoglu

La notizia più significativa di oggi riguarda la strategia futura. Il Corriere dello Sport segnala che l’Inter lavora ai rinnovi di diversi elementi chiave: attenzione particolare a Dimarco, Carlos Augusto, Bastoni e Thuram.

Occhio anche alla situazione di Calhanoglu, entrato nell’ultimo anno di contratto: un dossier che la società dovrà affrontare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus: Kessié ai dettagli, ma manca la firma

Il nome bianconero di giornata è uno solo: Franck Kessié. E la trattativa è caldissima.

Incontro Massara-Carnevali-agente, ma l’intesa non c’è ancora

C’è stato un incontro tra Massara, Carnevali e l’agente del giocatore George Atangana. Secondo Sky, però, l’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. La Juventus vuole provare a chiudere l’operazione indipendentemente dalle cessioni, senza aspettare che si sblocchino altre situazioni in uscita.

Tuttosport parla di una trattativa ai dettagli, segnalando un’accelerazione bianconera nelle ultime ore. La direzione è chiara, ma il condizionale resta d’obbligo: manca l’accordo definitivo e, nel mercato, finché non c’è la firma può succedere di tutto anche perché sul calciatore è vigile anche la Roma.

Il nodo delle cessioni: David e Koopmeiners

La Juventus deve comunque gestire il mercato in uscita. La situazione di Jonathan David e Teun Koopmeiners si intreccia con la costruzione della rosa e con le disponibilità economiche per ulteriori operazioni. La trattativa Kessié, però, e questo è il dato rilevante, procede anche senza attendere necessariamente queste cessioni. Segnale che la società vuole chiudere in fretta.

Calciomercato Napoli: Gabriel Jesus, Guiu o Woltemade, Allegri cerca l’ultimo attaccante

Il Napoli ha un obiettivo chiaro: un ultimo rinforzo offensivo prima della chiusura. I nomi sul tavolo sono tre, con caratteristiche e prospettive diverse.

Gabriel Jesus resta il preferito

Secondo Sky, Gabriel Jesus è il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri. Il brasiliano rappresenterebbe un innesto di esperienza immediata, capace di alzare il livello dell’attacco azzurro già da settembre. Il Napoli ci lavora, ma la trattativa non è semplice.

Marc Guiu: l’investimento sul futuro

Il club partenopeo ha inoltre avanzato per Marc Guiu, giovane attaccante che rappresenterebbe un investimento più orientato al futuro rispetto a Gabriel Jesus. Un profilo diverso, complementare, che il Napoli tiene in considerazione come alternativa o come aggiunta.

Woltemade in prestito dal Newcastle?

Terza pista: gli azzurri si sono informati sulla possibilità di prendere Nick Woltemade in prestito dal Newcastle. Una soluzione che permetterebbe di rinforzare l’attacco senza un esborso definitivo.

Il nodo Noa Lang

Tutto, però, è legato a un’incognita: la situazione di Noa Lang. Il Corriere dello Sport segnala l’interesse di Atalanta e Galatasaray per l’olandese. Un’eventuale uscita di Lang libererebbe spazio, numerico ed economico, per l’arrivo del nuovo attaccante. Finché quel nodo non si scioglie, il mercato offensivo del Napoli resta in standby.