Sorteggio Champions League oggi 27 agosto alle 18 a Montecarlo: fasce, format con 36 squadre e dove vederlo in tv e streaming

Oggi il calcio continentale fa sul serio. Alle 18:00, al Grimaldi Forum di Montecarlo, la UEFA alzerà il velo sulla Champions League 2026-27. Trentasei squadre, quattro fasce, un unico grande girone: il sorteggio della fase campionato è il primo vero atto della stagione europea, e per il calcio italiano arriva con un carico di curiosità e incognite. Quattro le formazioni di Serie A ai nastri di partenza: Inter, Roma, Napoli e Como. Mai così tante, mai così diverse tra loro per ambizioni e collocazione.

Come funziona il sorteggio: il format a 36 squadre

Dimenticate i vecchi gironi da quattro. La Champions prosegue con il format introdotto nella scorsa edizione: un girone unico da 36 squadre, suddivise in quattro fasce da nove in base al Ranking UEFA.

Ogni squadra pescherà otto avversarie, due per ciascuna fascia, e le affronterà in gara secca: una in casa, una in trasferta. Due le regole da tenere a mente: niente incroci tra club della stessa nazione e un tetto massimo di due avversarie provenienti dallo stesso Paese.

Per la Roma, inserita in seconda fascia, questo significa che eviterà le altre italiane di fascia diversa solo se la combinazione lo consente, ma non potrà comunque incrociare l’Inter. Stesso ragionamento per il Napoli in terza fascia e per il Como in quarta.

Le quattro fasce del sorteggio

Ecco la composizione completa, fascia per fascia:

1ª Fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Atlético Madrid

2ª Fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Real Betis, PSV

3ª Fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar, Galatasaray, Bodø/Glimt, Fenerbahçe

4ª Fascia: Slavia Praga, Stoccarda, Como, Lens, LASK, Sabah, AEK Atene, Slovan Bratislava, Viking

L’Inter, unica italiana in prima fascia, pescando da seconda potrebbe trovarsi di fronte Borussia Dortmund, Sporting o Aston Villa. La Roma, in seconda, rischia grosso con una tra Bayern, Real Madrid o Liverpool dalla prima urna. Il Napoli, in terza, e il Como, in quarta, completano un quadro che promette incroci affascinanti e, potenzialmente, qualche derby italiano evitato solo dalle regole del sorteggio.

Sorteggio Champions: dove vederlo in tv e streaming

La cerimonia è in programma oggi, giovedì 27 agosto, alle ore 18:00 a Montecarlo. Ecco tutte le opzioni per seguirla:

In chiaro: TV8, diretta gratuita.

Pay tv: Sky Sport (previo abbonamento).

Streaming: NOW e Amazon Prime Video (entrambi con abbonamento attivo).

Gratis online: sul sito ufficiale della UEFA, che trasmetterà la cerimonia in live-streaming.

Insomma, anche senza abbonamento basta accendere TV8 o collegarsi al sito UEFA per non perdersi nulla.

Il calendario della fase campionato: da settembre a gennaio

La UEFA ha già fissato le date delle otto giornate. Si parte a settembre, si chiude a fine gennaio:

1ª giornata: 8-10 settembre 2026

2ª giornata: 13-14 ottobre 2026

3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

4ª giornata: 3-4 novembre 2026

5ª giornata: 24-25 novembre 2026

6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

8ª giornata: 27 gennaio 2027

Un calendario fitto, spalmato su cinque mesi, che metterà alla prova la profondità delle rose e la capacità di gestire il turnover tra campionato e coppe.

Cosa aspettarsi dalle italiane

L’Inter parte con il vantaggio della prima fascia: evita le big assolute e può costruire un percorso più agevole. La Roma, in seconda, dovrà sperare in un sorteggio clemente dalla prima urna. Il Napoli, in terza, ha il ranking dalla sua ma rischia incroci pesanti. E il Como, alla sua prima partecipazione assoluta in Champions, pescherà dalla quarta fascia: qualunque avversaria arrivi, sarà un battesimo di fuoco.

Alle 18:00 le palline cominceranno a girare. Da lì in poi, non ci saranno più scuse: il cammino europeo di Inter, Roma, Napoli e Como avrà un volto e un calendario precisi.