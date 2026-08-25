Il calciomercato non è ancora chiuso e a soli dieci giorni dalla chiusura della finestra estiva, oggi martedì 25 agosto sembra entrare in una nuova fase “calda”. Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli si muovono in contemporanea, nel tentativo di rafforzare le rose e lanciare il guanto di sfida che deciderà chi sarà il prossimo campione d’Italia.

AS Roma: Oosterwolde in arrivo, ma Luis Henrique resta ancora in stand-by

La notizia più concreta della giornata giallorossa riguarda Jayden Oosterwolde. L’esterno olandese del Fenerbahçe è atteso oggi nella Capitale per visite mediche e firma: la trattativa è in chiusura e manca soltanto l’ultimo passaggio formale. Un rinforzo mirato per la fascia, profilo giovane e già rodato in ambito europeo e che ha il pieno gradimento del mister Gian Piero Gasperini.

Discorso diverso per Luis Henrique: il dossier resta aperto, ma la trattativa è in una fase di stallo. La Roma, infatti, ha fissato il tetto a 22 milioni di euro, mentre l’Inter non intende scendere sotto i 28-30 e pretende l’obbligo di riscatto. Distanza ancora ampia, e al momento il braccio di ferro non accenna a sbloccarsi.

Sulla fascia sinistra, per regalare l’ala sinistra di piede destro richiesta da Gasperini, il ventaglio di nomi resta ampio: Malick Fofana (Lione) è congelato per ragioni economiche, la pista Bahoya dell’Eintracht Francoforte resta viva, mentre per Bynoe-Gittens del Chelsea la strada appare complessa con il club londinese che sembra voler puntare sul calciatore.

In uscita, Ziolkowski è a un passo dall’addio con Parma e Monza in pressing, mentre il Crystal Palace ha bussato per chiedere informazioni su El Aynaoui.

AC Milan: entra nel vivo la trattativa Leao-Aston Villa mentre Nkunku saluta

L’asse Milano-Birmingham si fa rovente. Rafael Leao, da tempo nella lista degli uscenti, è sempre più vicino all’Aston Villa: la trattativa è in fase intermedia, con gli inglesi che avrebbero già pronta un’offerta, bonus inclusi, da 50 milioni di euro. Gerry Cardinale, però, valuta il portoghese 60 milioni. A fare da mediatore c’è Jorge Mendes che continua a scandagliare anche il mercato turco, il quale resterà aperto fino al 4 settembre, perché il Galatasaray appare più che interessato a Leao.

Operazione chiusa, invece, per Christopher Nkunku: il francese è stato ceduto al Lipsia e oggi sostiene le visite mediche in Germania.

Non è finita: sempre sull’asse Milan-Aston Villa spunta anche una nuova indiscrezione secondo cui il club inglese sarebbe interessato anche Fikayo Tomori. La richiesta iniziale di 25 milioni potrebbe scendere in area 15-20 e a quel punto si potrebbe davvero chiudere l’operazione. Club rossonero che sembra pronto anche a muoversi su un centrocampista, con il Corriere dello Sport che rilancia il nome di Harvey Elliott del Liverpool come idea nuova per la trequarti. Si tratta di un profilo interessante ma la trattativa non appare semplice.

Inter: si valuta l’addio di Luis Henrique e per l’attacco si pensa a un colpo low cost

In casa nerazzurra il tema caldo è la cessione di Luis Henrique alla Roma che, però, non sembra sbloccarsi.

Sul fronte entrate, l’idea è chiara: in caso di ulteriori uscite, l’Inter cercherà un attaccante di riserva per allargare le opzioni a disposizione del mister Christian Chivu. Il profilo dovrà essere low cost oppure arrivare in prestito gratuito. Nessun colpo a effetto, ma una mossa funzionale.

Juventus: Grabara è ufficiale, Perin va a Palermo. Sorloth e Kean i nomi caldi

La Juve ha chiuso due operazioni in entrata e uscita. Kamil Grabara, portiere polacco del Wolfsburg, è ufficialmente bianconero: prestito con diritto di riscatto, quindi senza obbligo, per 12 milioni complessivi. Oggi è sbarcato a Torino per le visite e sarà il vice di Vicario, dopo le partenze di Di Gregorio e Perin.

Proprio Mattia Perin ha salutato: cessione al Palermo per circa 500 mila euro, contratto triennale, visite mediche a Verona prima del trasferimento in Sicilia.

Per quanto riguarda l’attacco, in queste ore si è riaperto il dialogo con l’Atletico Madrid per Alexander Sorloth, possibile scambio con Nico Gonzalez, ma serve prima l’uscita di Jonathan David, che al momento non apre alla cessione.

Napoli: Guiu obiettivo numero uno, Gabriel Jesus aspetta il via libera

Il Napoli punta forte su Marc Guiu del Chelsea: pronto un investimento da 15-16 milioni più bonus per il classe 2006, che non occuperebbe uno slot in Lista Serie A. Al momento l’unico ostacolo concreto sarebbe proprio il giovane che preferirebbe tornare in Spagna e per questo avrebbe preso tempo.

Più complicata la pista Gabriel Jesus: l’attaccante brasiliano dell’Arsenal avrebbe aperto alla destinazione partenopea, ma l’affare è bloccato dalla necessità di liberare spazio in rosa.