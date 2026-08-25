Lunedì 24 agosto ha calato il sipario sulla prima giornata di Serie A 2026/2027 . Due partite in programma, due storie molto diverse tra loro: da una parte il dominio totale della Roma, dall’altra la zampata vincente della Lazio in trasferta. In mezzo, un pomeriggio di esordi, delusioni e prime indicazioni per il campionato che verrà.

Bologna-Lazio 0-1: Frattesi entra e decide

Ore 18:30, stadio Dall’Ara. La Lazio di Rino Gattuso si presenta a Bologna con un obiettivo chiaro: cancellare in fretta l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova e iniziare il campionato con il piede giusto. Missione compiuta, anche se con più sofferenza di quanto il punteggio finale lasci intendere.

Il protagonista ha un nome e una storia precisa: Davide Frattesi , ex centrocampista dell’Inter, arrivato in biancoceleste in estate. Gattuso lo butta nella mischia al posto di Dele-Bashiru e il ragazzo impiega pochi minuti per lasciare il segno. Siamo al 59′ : Boulaye Dia inventa un assist di tacco delizioso, Frattesi si inserisce senza palla e non perdona. 0-1, partita in ghiaccio.

Per il Bologna di Domenico Tedesco , all’esordio sulla panchina rossoblù, è un ko che brucia. I padroni di casa non sfigurano, creano alcune occasioni nel finale, ma si sbattono contro un Christos Mandas attento e reattivo tra i pali. Quattro ammoniti per parte raccontano di una gara intensa, fisica, equilibrata fino all’episodio decisivo.

Tre punti d’oro per la Lazio. Per Tedesco, un debutto amaro da cui ripartire.

Roma-Fiorentina 4-0: show di Malen con Dybala che fa il direttore d’orchestra

Ore 20:45, stadio Olimpico. Se Bologna-Lazio era stata una partita a scacchi, Roma-Fiorentina è un monologo. La squadra di Gian Piero Gasperini travolge i viola con un 4-0 che non ammette repliche, e lo fa trovando in Donyell Malen un attaccante in stato di grazia.

I numeri dell’olandese: tripletta al 27′, al 52′ e al 60′ . Tre gol, tre assist dello stesso uomo: Paulo Dybala , in versione rifinitore puro, ispiratissimo per tutta la serata. L’intesa tra i due è già un’arma letale.

Il poker lo firma all’ 86′ Niccolò Pisilli , entrato dalla panchina: un rimpallo casuale con Mandragora lo mette nelle condizioni di chiudere i conti.

Tra le note positive della serata giallorossa c’è anche l’esordio del giovane difensore Lulli , apparso sicuro e concentrato. Per Gasperini, una prima uscita che profuma di dichiarazione d’intenti.

Dall’altra parte, la Fiorentina di Vincenzo Grosso , anche lui all’esordio in panchina, vive una serata da dimenticare. Tanti volti nuovi in campo ( Mastantuono, Atta, Dragusin, Joao Mario ), ma la chimica è ancora tutta da costruire. La prima uscita stagionale si trasforma in una débâcle che lascia più di un interrogativo.

Il quadro completo dei risultati della 1ª giornata

Con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina si chiude il turno inaugurale. Ecco il riepilogo di tutti i risultati della giornata:

Inter – Monza 4-1

Genoa – Napoli 0-2

Frosinone – Juventus 0-1

Torino – Milan 1-2

Atalanta – Sassuolo 2-1

Bologna – Lazio 0-1

Roma – Fiorentina 4-0