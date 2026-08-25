Lunedì 24 agosto ha calato il sipario sulla prima giornata di Serie A 2026/2027. Due partite in programma, due storie molto diverse tra loro: da una parte il dominio totale della Roma, dall’altra la zampata vincente della Lazio in trasferta. In mezzo, un pomeriggio di esordi, delusioni e prime indicazioni per il campionato che verrà.
Bologna-Lazio 0-1: Frattesi entra e decide
Ore 18:30, stadio Dall’Ara. La Lazio di Rino Gattuso si presenta a Bologna con un obiettivo chiaro: cancellare in fretta l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova e iniziare il campionato con il piede giusto. Missione compiuta, anche se con più sofferenza di quanto il punteggio finale lasci intendere.
Il protagonista ha un nome e una storia precisa: Davide Frattesi, ex centrocampista dell’Inter, arrivato in biancoceleste in estate. Gattuso lo butta nella mischia al posto di Dele-Bashiru e il ragazzo impiega pochi minuti per lasciare il segno. Siamo al 59′: Boulaye Dia inventa un assist di tacco delizioso, Frattesi si inserisce senza palla e non perdona. 0-1, partita in ghiaccio.
Per il Bologna di Domenico Tedesco, all’esordio sulla panchina rossoblù, è un ko che brucia. I padroni di casa non sfigurano, creano alcune occasioni nel finale, ma si sbattono contro un Christos Mandas attento e reattivo tra i pali. Quattro ammoniti per parte raccontano di una gara intensa, fisica, equilibrata fino all’episodio decisivo.
Tre punti d’oro per la Lazio. Per Tedesco, un debutto amaro da cui ripartire.
Roma-Fiorentina 4-0: show di Malen con Dybala che fa il direttore d’orchestra
Ore 20:45, stadio Olimpico. Se Bologna-Lazio era stata una partita a scacchi, Roma-Fiorentina è un monologo. La squadra di Gian Piero Gasperini travolge i viola con un 4-0 che non ammette repliche, e lo fa trovando in Donyell Malen un attaccante in stato di grazia.
I numeri dell’olandese: tripletta al 27′, al 52′ e al 60′. Tre gol, tre assist dello stesso uomo: Paulo Dybala, in versione rifinitore puro, ispiratissimo per tutta la serata. L’intesa tra i due è già un’arma letale.
Il poker lo firma all’86′ Niccolò Pisilli, entrato dalla panchina: un rimpallo casuale con Mandragora lo mette nelle condizioni di chiudere i conti.
Tra le note positive della serata giallorossa c’è anche l’esordio del giovane difensore Lulli, apparso sicuro e concentrato. Per Gasperini, una prima uscita che profuma di dichiarazione d’intenti.
Dall’altra parte, la Fiorentina di Vincenzo Grosso, anche lui all’esordio in panchina, vive una serata da dimenticare. Tanti volti nuovi in campo (Mastantuono, Atta, Dragusin, Joao Mario), ma la chimica è ancora tutta da costruire. La prima uscita stagionale si trasforma in una débâcle che lascia più di un interrogativo.
Il quadro completo dei risultati della 1ª giornata
Con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina si chiude il turno inaugurale. Ecco il riepilogo di tutti i risultati della giornata:
Inter – Monza 4-1
Genoa – Napoli 0-2
Frosinone – Juventus 0-1
Torino – Milan 1-2
Atalanta – Sassuolo 2-1
Bologna – Lazio 0-1
Roma – Fiorentina 4-0
Genoa – Napoli 0-2
Frosinone – Juventus 0-1
Torino – Milan 1-2
Atalanta – Sassuolo 2-1
Bologna – Lazio 0-1
Roma – Fiorentina 4-0
Le big rispondono presente. Il campionato è appena iniziato, ma qualche gerarchia sembra già tracciata.