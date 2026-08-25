Ucraina, Macron: Russia intensificherà azioni contro Paesi europei

Kiev, 24 ago. (askanews) – “Dobbiamo tenere presente che la Russia cercherà di intensificare le sue azioni contro i paesi europei per dissuaderli dal fornire aiuto all’Ucraina”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, partecipando a distanza a una riunione con i leader europei nel giorno in cui l’Ucraina celebra la festa dell’Indipendenza.”Vorrei ribadire qui la mia solidarietà verso tutti i colleghi che sono stati presi di mira o che lo sono stati nelle ultime settimane, è chiaro che i paesi della Nato saranno presi di mira e che le provocazioni si moltiplicheranno”, ha aggiunto.Macron ha anche sottolineato la necessità di rafforzare la lotta contro “la flotta ombra”, cioè la flotta di petroliere utilizzata segretamente dalla Russia per esportare i propri idrocarburi nonostante le sanzioni internazionali.