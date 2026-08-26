Kean vuole essere ceduto e rompe con la Fiorentina: il calciatore si è presentato in ritardo al Viola Park e ha chiesto di non allenarsi

Moise Kean e la sua storia con la Fiorentina sembrano essere giunti ai titoli di coda. L’attaccante italiano, sul quale da settimane è in corso il pressing del Como, questa mattina, come riporta l’Ansa, si è presentato al Viola Park con forte ritardo e ha chiesto di non allenarsi.

Si tratta, secondo quanto riferiscono gli esperti di calciomercato, di un segnale inequivocabile della volontà di Kean di sbloccare la cessione. La decisione della stella della Fiorentina e della Nazionale italiana ha chiaramente indispettito non poco il club che, secondo quanto riferisce Sport Mediaset, starebbe valutando di multare l’attaccante per essersi rifiutato di allenarsi. Se questa decisione dovesse trovare conferma, prosegue il portale di informazione sportiva, è probabile che Kean riceva ulteriori multe per ogni sessione di allenamento che dovesse saltare di propria iniziativa.

Insomma, le strade tra l’attaccante e il club toscano appaiono destinate a dividersi presto. Il problema è che la Fiorentina, che quest’anno è stata profondamente rivoluzionata dal calciomercato, si sente in una posizione di forza e non ha la necessità di cedere alcun tesserato, tanto più a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato, quando il club sarebbe costretto a cercare un’alternativa in tempi brevissimi.

Kean vuole essere ceduto e rompe con la Fiorentina: il calciatore si è presentato in ritardo al Viola Park e ha chiesto di non allenarsi

A dirlo in modo netto è stato il direttore sportivo Fabio Paratici che, come fatto più volte in questi giorni, ha ribadito: “Non abbiamo bisogno di vendere, anzi siamo attenti alle opportunità per completare la squadra. Via solo chi lo chiede e, se arriva un’offerta congrua, troveremo un sostituto pari o migliore”.

Quel che è certo è che la trattativa tra Como e Fiorentina procede, con il club lombardo che ha presentato un’offerta da 35 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus. Una proposta per la quale, secondo quanto si apprende, i lariani si aspettano una risposta entro 48 ore.

Che la situazione possa sbloccarsi lo si capisce anche dalle indiscrezioni di mercato secondo cui la Fiorentina si starebbe già muovendo per sostituire Kean e avrebbe messo nel mirino Beto, l’ex Udinese oggi in forza al Tottenham.