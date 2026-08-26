Mancano esattamente sei giorni al 1° settembre, ore 20:00, momento in cui chiuderà ufficialmente il calciomercato. Il tempo delle chiacchiere da ombrellone è finito da un pezzo con le big della Serie A che sono entrate nel vivo del rush finale di mercato. Tra addii eccellenti che sembrano ormai vicini, duelli a distanza per i centri di campo e ultimatum che scadono alla mezzanotte, la giornata del 26 agosto si preannuncia bollente.

Facciamo il punto della situazione, club per club, su tutte le trattative più calde in dirittura d’arrivo.

Milan, braccio di ferro per Leao: il Galatasaray spinge

La notizia più clamorosa della giornata arriva da Casa Milan. Rafael Leao ha raggiunto l’accordo economico con il Galatasaray: base di 10 milioni netti a stagione per il portoghese. Sulla carta, l’affare sarebbe in discesa, ma manca ancora il via libera del club rossonero.

Nell’incontro decisivo con il super-agente Jorge Mendes, la dirigenza del Milan ha ribadito la propria valutazione: i turchi si sono fermati a 40 milioni, mentre il Milan ne chiede almeno 50-60. Il club meneghino non intende svendere il proprio gioiello, ma la situazione è in rapida evoluzione. Il Galatasaray, infatti, comincia a valutare alternative sul mercato qualora non arrivassero passi avanti concreti nelle prossime ore. Resta intanto aperta anche l’ipotesi Aston Villa, pronta a farsi avanti se la pista turca dovesse incepparsi.

Roma e Juventus, duello a distanza per Kessié

Se il Milan cerca una plusvalenza, Juve e Roma cercano il colpo per il centrocampo. L’obiettivo numero uno per entrambi i club è Franck Kessié. I giallorossi stanno sondando il terreno e si starebbero inserendo nella trattativa tra l’ivoriano, oggi svincolato, e i bianconeri. Una trattativa, questa, che vede la Juventus in difficoltà perché per affondare il colpo il club di Torino deve prima chiudere qualche cessione.

Nel frattempo, la Roma corre anche sul mercato delle fasce. Dopo le visite mediche di ieri e permanendo dubbi sulla sua integrità fisca, oggi Jayden Oosterwolde dovrà sostenere un secondo round di accertamenti per il via libera definitivo al prestito oneroso da 1 milione con riscatto a 15 milioni. Ma non è tutto. I capitolini hanno messo nel mirino Gittens (Chelsea), Fofana (Lione), Udogie (Tottenham) e Cacciamani (Torino) per completare i reparti.

Inter, Asllani pronto per gli Emirati

Fuori dal progetto tecnico del tecnico Chivu, Kristjan Asllani sta per salutare l’Italia. È trattativa molto avanzata con l’Al Jazira (Emirati Arabi Uniti). L’accordo tra i club prevede un prestito oneroso da 1,5-2 milioni con diritto di riscatto fissato tra 5 e 6,5 milioni (che può diventare obbligatorio al raggiungimento di un determinato numero di presenze).

Secondo le conferme arrivate da Fabrizio Romano, c’è già un accordo verbale tra le società. Mancano ormai solo i dettagli contrattuali (durata e termini di pagamento) e il via libera definitivo del giocatore per il “fai verde” ufficiale.

Napoli, Zeballos e il giovane 2006: Manna al lavoro

In casa Napoli, il direttore sportivo Manna lavora in parallelo su entrate, uscite e valorizzazione dei ragazzi rientrati dai prestiti. Prosegue la trattativa per Zeballos (Boca Juniors): l’incontro con l’agente ha riaperto la pista, ma l’affare potrebbe slittare alla sessione di gennaio.

Il club azzurro starebbe effettuando sondaggi per trovare un giovane attaccante con cui completare il reparto.

L’ultimatum del Como per Kean

Chiude la giornata di calciomercato l’ultimatum lanciato dal Como. La società lariana ha presentato una nuova offerta alla Fiorentina per Moise Kean: 35 milioni più 5 di bonus, ma senza alcuna percentuale sulla futura rivendita. La risposta è attesa per domani: il tempo delle trattative è scaduto.