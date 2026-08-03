Agosto, vacanze, mare, ma il calciomercato non rallenta: Inter e Milan si muovono su corsie parallele, la Juventus prova a sfoltire la rosa dopo gli arrivi, e la Fiorentina chiude un colpo a centrocampo mentre blinda Kean. Ecco cosa si muove squadra per squadra.

Inter

I nerazzurri hanno riaperto i contatti per Moussa Diaby dell’Al Ittihad, il nome individuato per coprire la fascia destra dopo la partenza di Denzel Dumfries. L’operazione resta però in salita: le richieste economiche, sia del giocatore che del club saudita, non sono ancora compatibili con i piani di Viale della Liberazione.

Parallelamente c’è fretta per chiudere Cristian Romero: l’affare con il Tottenham è impostato — 40 milioni di euro bonus compresi e sei milioni netti a stagione per il giocatore, che ha già dato il proprio assenso — ma servirà il via libera di Oaktree, subordinato a un’uscita.

L’indiziato a fare le valigie è Benjamin Pavard, il cui ingaggio da 5,5 milioni pesa quasi quanto quello promesso a Romero. Il rischio è che qualche altro club si inserisca prima che l’Inter riesca a sistemare le caselle in uscita. Intanto a Perth, dove i nerazzurri sono in ritiro, Cristian Chivu ha concesso un giorno di scarico alla squadra in vista del derby di mercoledì contro il Milan.

A guidare l’attacco, in assenza di Lautaro e Thuram, sarà Pio Esposito, che sul proprio futuro taglia corto: “Sono tranquillissimo, sto bene all’Inter — dice l’attaccante — della situazione si occupano i miei procuratori insieme alla società”.

Milan

Settimana decisiva per i rossoneri, che prima di tornare sul mercato dovranno prima vendere. Tutto ruota attorno a Rafa Leao: Fenerbahce e Galatasaray, che nelle ultime ore avevano rallentato, potrebbero riavvicinarsi ai 50 milioni chiesti dal club di via Aldo Rossi.

In cima alla lista dei desideri rossoneri resta Matias Soulé, con la Roma che valuta il cartellino attorno ai 35 milioni. Possibile smobilitazione anche a centrocampo, dove Samuele Ricci è finito nel mirino dell’Atalanta: i bergamaschi ragionano su un’offerta da 20 milioni e potrebbero affondare nelle prossime ore.

Sfuma invece la pista che portava a Konstantinos Karetsas, seguito a lungo dal Milan: il trequartista greco classe 2008 ha firmato con il Borussia Dortmund, che ha presentato un’offerta superiore a quella rossonera, circa 35 milioni complessivi.

Juventus

Dopo gli arrivi di Randal Kolo Muani e di Alajbegovic, i bianconeri lavorano adesso sulle uscite. Vasilije Adzic è già un nuovo giocatore del Sassuolo: operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto a favore dei neroverdi, ma la Juventus mantiene la possibilità di esercitare un controriscatto più avanti.

Sistemata anche la posizione di Joao Mario, arrivato a Firenze per le visite mediche in vista del trasferimento alla Fiorentina: alla Juventus andrà un milione per il prestito oneroso, più un diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Fiorentina

La Fiorentina ufficializza l’arrivo di Joao Mario dalla Juventus, esterno difensivo classe 2000 con un passato nelle giovanili del Porto e 181 presenze in prima squadra tra campionato portoghese e coppe europee. “Non vedo l’ora di indossare la maglia viola sul campo”, ha detto il portoghese, elogiando le strutture del Viola Park e annunciando di voler “crescere con i nuovi compagni”.

Sul fronte cessioni, il club ha invece fatto sapere di non voler trattare offerte per Moise Kean, nonostante alcuni sondaggi — tra cui uno del Como — per l’attaccante azzurro, che sabato scorso ha segnato nell’amichevole contro il Real Madrid disputata a Kitzbühel. Con Kean confermato, cade anche la pista che portava a Pellegrino del Parma come eventuale sostituto. Il diesse Fabio Paratici resta ora concentrato sulla ricerca di almeno due esterni offensivi per completare il 4-3-3 di Fabio Grosso.

Como e Roma

Il Como ha chiuso per Trevoh Chalobah, difensore che arriverà in Italia nei prossimi giorni per un’operazione da 30 milioni più bonus. La Roma, invece, continua a trattare con il Feyenoord per Givairo Read, sceso in campo ieri per 74 minuti nell’amichevole contro l’Atalanta: le distanze tra le parti restano, ma il ds giallorosso Tony D’Amico punta a chiudere in tempi rapidi. In uscita dalla Capitale, Angeliño saluta la Roma e riparte dalla Spagna, al Deportivo La Coruña.

Napoli

Frenata sul fronte cessioni per gli azzurri: secondo la stampa tedesca, in particolare il sito Sky Sport DE, è saltato il passaggio di Jesper Lindstrom allo Schalke 04. Le due società non hanno trovato l’intesa sulla formula: i tedeschi chiedevano un prestito con opzione di acquisto, il Napoli l’obbligo di riscatto.

Il mercato estero

Il Paris Saint-Germain non molla Zion Suzuki: presentata un’offerta da 28 milioni più bonus, ma il Parma per ora chiede una cifra superiore, in attesa di un possibile rilancio decisivo nelle prossime ore. Il Borussia Dortmund, come detto, ha ufficializzato l’arrivo di Konstantinos Karetsas dal Genk, con un contratto fino al 2031. Il Chelsea, infine, ha messo sotto contratto Jordan Henderson, ex Liverpool, con un accordo biennale.