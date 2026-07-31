Calciomercato, le ultime trattative di venerdì 31 luglio: Roma in pressing su Nusa, la Juventus punta Zirkzee

Riparte a rallentatore la giornata di calciomercato di venerdì 31 luglio 2026, con poche trattative che sembrano accelerare nelle ultime ore. Una tregua dopo i colpi degli ultimi giorni che hanno riguardato soprattutto la Roma con l’acquisto di Castro e la Juventus con il doppio colpo Kolo Muani-Alajbegovic.

Il Milan continua a trattare la cessione di Leao, disposto a trasferirsi in Turchia. Poche novità anche sull’altro fronte di Milano, con l’Inter che spera di poter proseguire i colloqui per Romero. Si muove invece il Como, mentre il Real Madrid mette a segno un nuovo colpo. Vediamo tutte le novità di calciomercato del 31 luglio.

La Juventus ora punta su Zirkzee

Dopo la giornata da protagonista di ieri, la Juventus sonda il terreno anche per Joshua Zirkzee. Il giocatore del Manchester United è il prossimo obiettivo dopo aver praticamente chiuso per Kolo Muani e per il giovane bosniaco Alajbegovic.

Roma protagonista del calciomercato, continua il pressing per Nusa

La Roma continua a insistere su Nusa e lo stesso giocatore sta cercando di convincere il Lipsia per approdare nella Capitale. I giallorossi hanno intanto trovato l’accordo di massima con i tedeschi del Wolfsburg per Kontantinos Koulierakis: si parla di un affare da circa 17 milioni. È stato poi ufficializzato il trasferimento di Artem Dovbyk al Bologna nell’ambito dell’operazione che ha portato Castro a Roma.

Leao pronto a lasciare il Milan e trasferirsi in Turchia

Il Milan continua a trattare la cessione di Rafael Leao: la destinazione più probabile è la Turchia, con l’interessamento mostrato da Fenerbahce e Galatasaray. Il giocatore si è detto disponibile a un trasferimento in Turchia, non esprimendo comunque preferenze tra le due opzioni. Resta da capire se si troverà l’accordo tra i club, con i rossoneri che chiedono 50 milioni e i turchi che non vogliono superare i 40. Intanto il Milan pensa anche a Nwaneri, giovane centrocampistai dell’Arsenal.

Le altre trattative di calciomercato di venerdì 31 luglio: dall’Inter al Como

Il Como insiste per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. La richiesta è di 30 milioni più di 5 di bonus, mentre il Como ne propone 25. Il Cagliari ha invece ufficializzato l’acquisto del difensore Raphael Kofler, proveniente dal Sudtirol.

Notizie sul calciomercato italiano arrivano anche da Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham: intervistato da Football London ha fatto sapere che non ha cercato di convincere Cristian Romero e Guglielmo Vicario a restare con gli Spurs. Per il primo è interessata l’Inter, anche se ha appena chiuso l’affare Stones sempre per la difesa. Per il portiere in pole c’è invece la Juventus. Il Real Madrid, intanto, ha soffiato alla Lazio Carlos Espì, giocatore del Levante nominato miglior under 23 nella scorsa Liga.