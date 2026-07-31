Addio a Franco Baresi, il mondo del calcio piange il “Capitano”

Roma, 31 lug. (askanews) – É morto a 66 anni Franco Baresi, tra i grandi del calcio italiano e mondiale.”La Storia del Milan è in lacrime” si legge in un post del club rossonero che annuncia la triste notizia; “Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club”.Capitano simbolo del Milan, tra i protagonisti con la Nazionale del Mondiale del 1982, Franco Baresi ha trasformato il ruolo del difensore in un’arte di intelligenza tattica ed eleganza.Era stato operato nel 2025 per un nodulo polmonare, negli ultimi mesi aveva continuato a partecipare alla vita del club rossonero e mesi fa era stato tra gli ultimi tedofori della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nato in provincia di Brescia, al Milan capitano a soli 22 anni, con la squadra e la maglia n.6 vinse sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, tre Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Il mondo del calcio e non solo lo piange. Per il Milan e tanti tifosi resterà sempre “il Capitano”.