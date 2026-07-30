Calciomercato, doppio colpo della Juventus: accordo per Kolo Muani, vicina l’intesa anche per Alajbegovic

Doppio colpo della Juventus in poche ore. I bianconeri infiammano la giornata di giovedì 30 luglio di calciomercato chiudendo l’accordo per riportare a Torino Kolo Muani. Ma oltre all’intesa con il Psg c’è anche un altro importante colpo, soprattutto in ottica futura, che si avvicina: il 18enne Alajbegovic dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Se i bianconeri sono i grandi protagonisti delle ultime ore, va detto che non si ferma neanche l’attività della Roma, che dopo Castro punta a Nusa e cerca anche sulla fascia destra. A Milano, sponda Inter, è intanto arrivato John Stones per le visite mediche. Vediamo tutte le ultime novità di calciomercato di oggi.

Doppio colpo della Juventus: chiude per Kolo Muani e si avvicina ad Alajbegovic

La prima notizia di giornata è la conferma dell’intesa tra Juventus e Psg per il ritorno in bianconero di Kolo Muani, grande protagonista nella stagione 2024/2025: durante il girone di ritorno ha segnato 8 gol. L’accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto, legato alla qualificazione dei bianconeri a una competizione europea. Complessivamente l’operazione vale 38 milioni più 12 di bonus. Per il giocatore è pronto un contratto da 5,5 milioni a stagione per cinque anni, più bonus.

La Juventus ha poi trovato un accordo di massima anche con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic: l’offerta per il 18enne trequartista bosniaco è da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita futura.

Calciomercato, la Roma pensa anche alla fascia destra: Fresneda in pole su Read

La Roma si concentra nelle ultime ore sulle trattative per la fascia destra. In lista ci sono Ivan Fresneda, dello Sporting Lisbona, e Givairo Read, del Feyenoord. Il primo è la soluzione preferita, ma in caso di mancato accordo si punterebbe su Read. Intanto il giovane norvegese Nusa conferma che vuole la Roma, ma resta lo scoglio del Lipsia, che chiede 55 milioni. I giallorossi sono vicini anche alla chiusura dell’affare con il difensore greco del Wolfsburg Koulierakis.

Inter, arrivato Stones per le visite mediche

Oggi è arrivato a Milano il nuovo difensore dell’Inter, John Stones. Una casella importante da riempire per Chivu che è rimasto senza Acerbi e De Vrij al centro della difesa. Stones era svincolato dal Manchester City e firmerà un contratto di due anni da 4 milioni a stagione.

Le altre trattative di calciomercato di giovedì 30 luglio

Tutto fermo, oggi, sul fronte di Milan e Napoli. I rossoneri continuano a trattare la cessione di Leao e pensano a Soulé mentre i partenopei sperano nell’arrivo di Badiashile per rafforzare la difesa. Intanto è arrivato a Firenze, per sostenere le visite mediche, il nuovo acquisto della Fiorentina Valdepenas. Il Torino, infine, ufficializza gli acquisti di Pietro Comuzzo ed Eray Comert