Dal rinnovo di Bissek con i Nerazzuri, all’ufficializzazione di Diawara per i rossoneri, fino alle ultime trattive della Juventus per riabbracciare Randal Kolo Muani, ecco tutte le operazioni della giornata del calciomercato.

INTER

Doppio rinnovo in poche ore per la difesa nerazzurra. Dopo l’affare Stones, l’Inter blinda anche Yann Bisseck, che prolunga fino al 2031 con uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione, beneficiando del Decreto Crescita. Il club celebra il difensore tedesco classe 2000 come “un muro difensivo” e “una certezza nei duelli aerei”, capace anche di incidere in fase offensiva con le tre reti realizzate nell’ultimo campionato: per la dirigenza nerazzurra è ormai “un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio”.

JUVENTUS

Si avvicina il ritorno di Randal Kolo Muani a Torino. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali si sbilancia ai microfoni di Sky Sport: “Cosa manca per l’accordo? Spero poco”. Secondo Le Parisien, l’attaccante francese – già in bianconero nella prima parte del 2025 e poi in prestito al Tottenham nella scorsa stagione – dovrebbe tornare alla Juve con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto dal Psg, che lo aveva acquistato per 90 milioni nel 2023. Salvo sorprese, Kolo Muani dovrebbe partire giovedì per le visite mediche.

MILAN

Doppia ufficialità in difesa per i rossoneri. Arriva a titolo definitivo dalla Lazio il classe 2008 Lorenzo Calvani, destinato al progetto Milan Futuro dedicato ai giovani talenti. Ufficializzato anche l’acquisto, sempre a titolo definitivo, di Sankhoun Diawara dal Troyes: contratto fino al 30 giugno 2031 con opzione di prolungamento per il difensore mancino classe 2006, cresciuto nel vivaio francese e già protagonista della promozione del Troyes in Ligue 1. Vestirà la maglia numero 13.

FIORENTINA

È il giorno dell’arrivo a Firenze di Victor Valdepenas. L’esterno sinistro difensivo classe 2006, seguito da tempo dal club viola, lascia il Real Madrid dopo che José Mourinho lo aveva trattenuto in rosa per esigenze numeriche legate alle assenze. Il via libera è arrivato ieri a pranzo: Valdepenas si è messo in viaggio verso Firenze, dove oggi sosterrà le visite di idoneità sportiva prima di aggregarsi ai compagni. Operazione da 8 milioni di euro, con diritto di recompra triennale per il Real e una percentuale del 50% su una futura rivendita.

LE PARTITE IN CHIARO E DOVE VEDERLE

Diverse le amichevoli estive delle big italiane visibili in chiaro su Nove, in differita alle 21:30: sabato 1° agosto Cardiff-Roma, mercoledì 5 agosto Chelsea-Juventus e sabato 8 agosto Chelsea-Milan, entrambe nell’ambito delle rispettive tournée asiatiche.

Da segnalare anche, domenica 16 agosto alle 16:00, sempre in chiaro su Nove e in streaming su HBO Max e discovery+, il Community Shield Arsenal-Manchester City, tradizionale apertura della stagione calcistica inglese tra i campioni della Premier League e i vincitori della FA Cup.