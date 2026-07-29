Calciomercato, giornata da protagonista per la Roma: si stringe per Nusa

Giornata da protagonista per la Roma sul fronte del calciomercato. Oggi, mercoledì 29 luglio, non solo dovrebbe arrivare l’ufficializzazione del passaggio di Santiago Castro, dopo le visite mediche, in giallorosso. Nelle prossime ore, infatti, potrebbero arrivare novità importanti anche sul fronte del norvegese Nusa.

Il Milan, invece, vuole stringere sulla cessione di Rafael Leao mentre la Juventus spera di poter chiudere nelle prossime ore per Kolo Muani: il Psg dovrà valutare quella che i bianconeri considerano l’ultima offerta per l’attaccante francese. Fuori dall’Italia, la trattativa più importante di giornata potrebbe essere quella tra Real Madrid e Manchester City, che hanno avviato contatti per parlare di Rodri e di un suo ritorno in Spagna.

Roma protagonista sul mercato: dopo Castro, punta a Nusa

I giallorossi guardano alle fasce anche con Fresneda. Ma l’obiettivo di giornata è Nusa: il giocatore ha detto sì al trasferimento alla Roma ma la strada resta in salita. Il Lipsia, infatti, chiede 55 milioni. Oggi dovrebbe arrivare l’ufficializzazione del passaggio di Castro dopo le visite mediche.

Il Milan rifiuta l’offerta del Fenerbahce per Leao

Per il momento il pensiero principale del Milan è la cessione di Leao. I rossoneri hanno detto no all’offerta da 40 milioni del Fenerbahce, con la richiesta fissata a 50 milioni. Non sembrano vicine le posizioni neanche con il Galatasaray, l’altro club turco interessato al portoghese. Intanto è arrivato Diawara e i rossoneri guardano anche a Soulé, in uscita dalla Roma.

L’Inter attende Stones

Sull’altra sponda di Milano, l’Inter ha chiuso per John Stones che è atteso oggi in città. Le visite mediche dovrebbero arrivare al più tardi domani.

La Juventus pronta a un’offerta per Suzuki

Per la Juventus non c’è solo la questione Kolo Muani in sospeso: in attesa della risposta del Psg per tentare di chiudere l’acquisto, i bianconeri guardano anche al nuovo portiere. La certezza è che Zion Suzuki lascerà il Parma, ma l’offerta della Juve si intreccia ancora con il Psg. Anche i francesi sarebbero interessati e per questo da Torino potrebbe arrivare un’offerta nelle prossime ore: servono circa 30 milioni per un accordo.

Tutte le altre trattative di calciomercato di mercoledì 29 luglio

Il Napoli continua a puntare su Badiashile, Tiago Gabriel e Todino, anche se torna pure il nome di Gatti. Allegri vuole stringere soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno che gli impone di correre ai ripari in difesa.

Non si sblocca, intanto, il calciomercato della Lazio: è saltato l’affare Markmann, che preferisce altre destinazioni. E ora i biancocelesti rivalutano anche il ruolo di Romagnoli. Il Torino, invece, ha raggiunto l’accordo con l’Ajax per il trasferimento del centrocampista Kian Fitz-Jim in granata. Si move anche il Sassuolo che ha chiuso l’accordo con il Verona per Bowie e ora punta a Remo Freuler, svincolato dal Bologna.