Mancini sarà l’allenatore della Nazionale: l’annuncio di Malagò dopo il caso Pirlo

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha annunciato durante il Consiglio federale che il prossimo tecnico della Nazionale sarà Mancini.

Sarà Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale di calcio. Giovanni Malagò prova a uscire dal caos che si è creato dopo l’annuncio del nome di Andrea Pirlo e la retromarcia per la collaborazione con un’azienda russa, puntando sull’usato sicuro. Mancini, infatti, è già stato allenatore dell’Italia, conquistando anche gli Europei, ultimo grande titolo vinto dagli azzurri del calcio.

Malagò ha annunciato la scelta di Mancini durante il Consiglio federale, ancora in corso. È poi attesa anche la nomina di Claudio Ranieri come direttore tecnico.Il presidente della Figc avrebbe comunque specificato che sono in corso i colloqui con l’allenatore che ha già guidato la Nazionale e che ancora non è stato definito l’accordo, anche se sembra probabile. Allo stesso modo, per ora non ci sono conferme sul ruolo di Ranieri.

Mancini allenatore della Nazionale, era in pole sin dall’inizio

Il nome di Mancini è uno dei primi a essere circolato dopo il flop della Nazionale, con la mancata qualificazione ai Mondiali, e l’addio di Rino Gattuso. Un nome tornato, insieme a pochi altri come quello di Antonio Conte, con l’elezione di Malagò alla presidenza della Figc. Per il numero uno del calcio italiano, Mancini è probabilmente stato sempre la prima scelta, ma alla fine era stato Paolo Maldini a virare sul nome di Andrea Pirlo. Dopo le polemiche, soprattutto politiche, sulle collaborazioni commerciali di Pirlo, l’ex centrocampista della Nazionale è però stato costretto a farsi da parte, con il conseguente addio anche di Maldini e Leonardo. Così il ruolo del commissario tecnico è tornato in bilico, fino all’annuncio di oggi di Malagò,