La Roma mette a segno il primo vero colpo del calciomercato. Santiago Castro sarà il nuovo centravanti di Gian Piero Gasperini: accordo raggiunto con il Bologna per circa 35 milioni di euro, bonus compresi, con il 10% sulla futura rivendita destinato ai rossoblù. Decisiva la volontà dell’argentino, che ha accettato un contratto da circa 2 milioni a stagione. Il classe 2004, autore di 22 gol e 13 assist in 105 presenze con il Bologna, arriva per completare il reparto offensivo. Operazione che apre la strada all’addio di Artem Dovbyk: l’ucraino è vicino proprio al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo una stagione condizionata dagli infortuni e al di sotto delle aspettative.

Calciomercato: Juve, caccia al portiere e a un terzino sinistro

Continua il restyling della Juventus. Dopo l’arrivo di Celik, i bianconeri cercano un’alternativa a Cambiaso sulla fascia sinistra e torna d’attualità il nome di Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina, valutato tra i 10 e i 15 milioni. Ma il vero rebus resta la porta. Le quotazioni di Emiliano “Dibu” Martinez sono in ribasso, Suzuki resta un obiettivo ma il Parma non intende fare sconti. La pista più percorribile porta a Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham, mentre sullo sfondo rimangono Trubin e Atubolu.

Milan, il futuro di Leao lo decide il mercato

Il nome più caldo in casa rossonera continua a essere quello di Rafael Leao. L’attaccante raggiungerà il ritiro in Australia nei prossimi giorni, ma il suo futuro è tutt’altro che definito. Le piste più concrete portano in Turchia, dove Fenerbahçe e Galatasaray sono pronti a sfidarsi. Il Fener avrebbe proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto per un valore complessivo di circa 40 milioni, formula però respinta dal Milan, che chiede almeno 50 milioni e una cessione a titolo definitivo. Anche il Galatasaray prepara l’assalto con un ricco contratto per il portoghese, ma resta distante dalle richieste rossonere.

L’eventuale cessione di Leao cambierebbe completamente il mercato del Milan. I primi nomi sulla lista sono Karetsas del Genk, seguito però anche dal Borussia Dortmund, e Savinho, in uscita dal Manchester City e valutato tra i 50 e i 55 milioni di euro. Per il brasiliano c’è anche il Tottenham e il giocatore preferirebbe restare in Premier League, ma il Milan è pronto a provarci se arriveranno le risorse dalla partenza del numero 10.

Inter, missione difesa

L’Inter continua a lavorare per regalare un difensore a Chivu. Il grande obiettivo resta Cristian Romero del Tottenham: la trattativa è complessa, ma i nerazzurri continuano a mantenere vivi i contatti. Prima di affondare il colpo servirà però completare alcune cessioni per liberare spazio sia in rosa sia a bilancio.

Napoli, si cerca il dopo Buongiorno

Dopo l’infortunio di Buongiorno, il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale. Tra i profili monitorati c’è Benoît Badiashile del Chelsea, che potrebbe lasciare Londra in questa sessione di mercato. Per il momento si tratta di un sondaggio, ma gli azzurri sono pronti ad accelerare se si aprissero i margini per una trattativa.

Torino, Comuzzo nel mirino

Il Torino insiste per Pietro Comuzzo. È previsto un nuovo contatto con la Fiorentina per cercare di chiudere l’operazione: il giovane difensore rappresenta la prima scelta di Baroni per rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.