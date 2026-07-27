Calciomercato oggi 27 luglio 2027: le ultime notizie sulle trattative di Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli

La settimana di calciomercato si apre con un colpo ormai praticamente certo: la Roma ha trovato l’accordo con il Bologna per l’acquisto di Castro. In cambio in Emilia arriverà Dovbyk in prestito. Le ultime news di calciomercato di oggi, lunedì 27 luglio 2026, mettono al centro dell’attenzione anche la Juventus, il Milan, l’Inter e il Napoli.

I bianconeri provano a stringere su Stones, svincolato dal Manchester City. Il Milan, invece, resta concentrato sulla cessione di Leao, con un possibile approdo in Turchia. L’Inter, invece, studia la strada che la porterebbe a Romero, del Tottenham. Mentre sul fronte internazionale Diomande è sempre più vicino al Real Madrid.

Calciomercato, la Juventus vuole Stones e pensa all’attacco

La Juventus non pensa solo all’attacco: mentre cerca di capire chi arriverà in questo calciomercato, con il ritorno di Kolo Muani in pole, guarda anche alla difesa e allo svincolato John Stones, perno del City e della nazionale inglese negli ultimi anni. In uscita, invece, si tratta su Joao Mario che potrebbe andare alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Resta calda la pista che porta a Dibu Martinez, ma se non si dovesse raggiungere un accordo per la porta resta in ballo anche Vicario.

Il Milan prova a chiudere la cessione di Leao: Galatasaray in pole

La giornata di mercato del Milan si concentra soprattutto su Rafael Leao: quasi certamente non sarà un giocatore rossonero nella prossima stagione e oggi si parla di trattative tutte turche, con uno scontro tra Galatasaray e Fenerbahce. L’offerta potrebbe essere intorno ai 50 milioni, ma il Milan ne vuole almeno 60. Favorito sembra essere il Galatasaray. in difesa il tecnico Amorin sta pensando a Goncalo Inacio, centrale dello Sporting Lisbona che vorrebbe portare in Italia.

Calciomercato lunedì 27 luglio, le news dall’Inter

Per il momento l’Inter sta valutando due diverse strade. Da una parte si ragione in casa, per capire se puntare ancora su Pavard. Dall’altra si guarda al Tottenham e a Romero: per il difensore argentino gli Spurs vorrebbero 45-50 milioni.

La Roma ha quasi chiuso con il Bologna per Castro

Le trattative di calciomercato della Roma si concentrano in queste ore su Santiago Castro. L’operazione potrebbe portare Dovbyk a Bologna in prestito. Per quanto riguarda le cifre, si parla di 35 milioni per Castro a cui aggiungere i bonus. L’accordo tra i due club, anche su spinta dello stesso giocatore, sembra essere stato trovato.

Napoli, Allegri vuole un rinforzo in difesa

Il Napoli di Massimiliano Allegri cerca un rinforzo per la difesa e intanto sembra puntare su Tiago Gabriel. Un’altra ipotesi da valutare è quella di Badiashile.

Le altre trattative del calciomercato di lunedì 27 luglio

Restando ancora in Italia, sembra vicino il passaggio di Comuzzo dalla Fiorentina al Torino: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. La Lazio cerca invece in difesa, con l’attenzione puntata ora su Noah Markmann, un giovane 2007 che potrebbe arrivare a costi ridotti.

Al di fuori dell’Italia si avvicina il passaggio di Yan Diomande al Real Madrid: la giovanissima stella ivoriana del Lipsia potrebbe approdare in Spagna dopo la rinuncia del Psg alle trattative, con il club parigino che ritiene troppo elevate le cifre richieste per il trasferimento.