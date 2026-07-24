Calciomercato, le ultime notizie di oggi 24 luglio 2026: ecco tutte le trattative e tutti i rumor di Roma, Juventus, Milan, Inter e Napoli

Dopo giorni di relativa calma, per non dire di stallo, quella odierna è una giornata densa di movimenti sul fronte calciomercato. Tra rinnovi ufficiali, trattative in stallo e nuovi nomi sul taccuino dei direttori sportivi, ecco il punto sulle cinque grandi di Serie A in questo venerdì 24 luglio 2026.

Roma: sfumato Summerville, ora l’assalto a Nusa

Dopo la beffa subita sull’asse con il West Ham per Crysencio Summerville, finito all’Al-Hilal, la Roma ha virato con decisione su un nuovo obiettivo per l’attacco di Gian Piero Gasperini: Antonio Nusa del Lipsia. La valutazione del cartellino, tra i 50 e i 60 milioni di euro, resta un ostacolo, tanto che la dirigenza giallorossa sta valutando in parallelo anche Andreas Schjelderup del Benfica, alternativa più abbordabile ed emersa con forza nelle ultime ore.

Il club della Capitale monitora anche El Mala, 19enne ala del Colonia reduce da un’ottima stagione, la cui valutazione sarebbe di 50 milioni di euro. Un nome che per ora sarebbe in seconda fila in quanto, stando a quello che filtra da Trigoria, la Roma preferirebbe profili già pronti. Resta sullo sfondo anche il nome di Santiago Castro per il reparto avanzato dove, come noto, Artem Dovbik non convince e c’è la necessità di trovare un ricambio per Donyell Malen.

Juventus: Dibu Martinez in stallo, avanzano Suzuki e Vicario

Non va tanto meglio alla Juventus dove resta bloccata la trattativa che dovrebbe regalare il portiere titolare a Luciano Spalletti. L’Aston Villa continua a fare muro sull’offerta bianconera per Emiliano “Dibu” Martinez, e la dirigenza di Giovanni Carnevali ha intensificato i contatti per le alternative: Zion Suzuki del Parma e Guglielmo Vicario, ai margini delle gerarchie del Tottenham.

Sul fronte attacco, resta aperto il capitolo legato a Lois Openda, sempre più vicino a un trasferimento in Francia, mentre, malgrado l’apertura dell’allenatore toscano, si raffredda l’ipotesi di un ritorno di Dusan Vlahovic a Torino.

Milan: rinnovi e colpo Diawara, Leao ancora in bilico

Giornata ricca in casa rossonera. Il Milan, fin qui il club più attivo sul mercato, ha trovato l’accordo con il Troyes per il difensore classe 2006 Sankhoun Diawara, individuato come alternativa a Strahinja Pavlović, superando anche la concorrenza dei Rangers. Confermati inoltre i rinnovi di Francesco Camarda e Mattia Comotto, oltre alla permanenza di Luka Modric fino al 2027. Non mancano le cessioni: Ismael Bennacer è vicino al trasferimento all’Al-Gharafa.

Resta invece aperto il capitolo Rafael Leao: in un’intervista al podcast brasiliano Podpah, l’attaccante portoghese ha ribadito di aver parlato con il club della possibilità di una nuova esperienza lontano da Milano, pur ammettendo di non sapere ancora se e quando si concretizzerà.

Inter: focus sulle uscite e sondaggi per Romero

In casa Inter la priorità resta duplice: alleggerire una rosa considerata extra-large e rinforzare il reparto arretrato. I nerazzurri hanno avviato contatti con gli agenti di Cristian “Cuti” Romero dopo un primo dialogo con il Tottenham, con gli Spurs che avrebbero aperto a una possibile cessione, anche se l’operazione resta complessa. Sul fronte rinnovi, secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro starebbe valutando di allungare di un’ulteriore stagione uno dei contratti in scadenza in rosa.

Napoli: giornata di presentazione per Allegri, si lavora su più fronti

A Dimaro va in scena oggi la presentazione ufficiale di Max Allegri e del suo staff tecnico ai tifosi. Sul mercato, il diesse Giovanni Manna ha fatto il punto in conferenza stampa sulle situazioni più delicate: su Kevin De Bruyne ha chiarito che il centrocampista belga non deve decidere se restare o partire, in quanto resta parte del progetto tecnico, mentre su Romelu Lukaku ha parlato di valutazioni ancora in corso. Sul taccuino di Manna restano i nomi di Zeballos, Favasuli, Gatti e Fortini per rinforzare la rosa, mentre resta da monitorare la situazione legata al recupero fisico di Sam Beukema.