Il calciomercato entra nella fase più calda. Le big di Serie A continuano a lavorare tra acquisti, cessioni e trattative, mentre all’estero si registrano valutazioni sempre più fuori scala e un Chelsea che continua a spendere senza sosta. Ecco le principali notizie della giornata.

Juventus, caccia al centravanti e Kessié resta un’opzione

La Juventus continua a cercare il numero nove da regalare a Luciano Spalletti. Il primo obiettivo resta Randal Kolo Muani, ma il Paris Saint-Germain continua a chiedere circa 50 milioni di euro e la trattativa procede a rilento, con la Juve ferma a quota 40. Restano vive anche le piste che portano a Pellegrino e, più defilato, ad Alexander Sorloth.

Sul fronte delle uscite, invece, Loïc Openda è ormai a un passo dal ritorno in Francia: secondo “RMC Sport” il passaggio al Lione in prestito secco sarebbe nelle battute finali.

I bianconeri guardano anche al futuro. Nel mirino c’è André, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians, valutato circa 18 milioni di euro più bonus. Un investimento importante per anticipare la concorrenza europea.

A centrocampo resta aperto anche il dossier Franck Kessié. L’ivoriano, svincolato dopo l’esperienza all’Al-Ahli, piace molto a Spalletti, ma la distanza economica resta significativa: il giocatore chiede oltre cinque milioni di euro a stagione, mentre la Juventus si è spinta fino a 4,5 milioni più bonus. Prima, però, servirà fare spazio in rosa: Arthur, Douglas Luiz e Koopmeiners sono i principali candidati alla cessione.

Milan, Cardinale torna a Milanello: prima vendere, poi comprare

Dodici giorni dopo il raduno, Gerry Cardinale è tornato a Milanello per fare il punto con il nuovo tecnico Ruben Amorim. Dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, costati complessivamente circa 100 milioni di euro, il mercato rossonero entra nella fase delle uscite.

Il nome più pesante resta quello di Rafael Leao. Il portoghese ha fatto capire di sentirsi arrivato alla fine del suo ciclo milanista, ma al momento offerte concrete non sono ancora arrivate. Se nulla cambierà nei prossimi giorni, raggiungerà i compagni in Australia per la tournée estiva. In uscita anche Loftus-Cheek e Tomori, mentre Amorim valuterà la rosa nelle prime amichevoli.

Napoli, Manna: “Nessun acquisto tanto per comprare”

Il Napoli non farà operazioni solo per aumentare il numero dei giocatori. Dal raduno di Dimaro il direttore sportivo Giovanni Manna ha ribadito la linea del club campione d’Italia. “La qualità della rosa c’è già”, ha spiegato il dirigente. “Interverremo solo se arriveranno giocatori capaci di aumentare il livello della squadra”.

Manna ha poi rassicurato anche sulla situazione di Kevin De Bruyne, confermando la piena fiducia nel belga dopo una stagione complicata dagli infortuni. Più delicata, invece, la questione difensiva dopo il ko di Buongiorno: il club monitorerà il recupero di Beukema prima di decidere se intervenire sul mercato.

Roma, sfuma Summerville: adesso c’è Nusa

La Roma deve cambiare obiettivo per rinforzare l’attacco. Crysencio Summerville è ormai destinato all’Al-Hilal e i giallorossi hanno spostato il mirino su Antonio Nusa, talento norvegese che piace molto alla dirigenza. Restano sul taccuino anche Schjelderup e Moreira, mentre la società continua a cercare un esterno offensivo capace di alzare il livello qualitativo della rosa.

Yamal e Haaland, ora valgono più di tutti

E mentre la Serie A cerca campioni o supposti tali a costi raggiungibili, i campioni – quelli veri -, reduci dal Mondiale, segnano nuovi record. Secondo l’aggiornamento di Transfermarkt, Lamine Yamal ed Erling Haaland sono diventati i due calciatori più preziosi del pianeta con una valutazione di 220 milioni di euro ciascuno.

Il fenomeno spagnolo, campione del mondo dopo aver conquistato anche l’Europeo, continua una crescita impressionante che, secondo gli analisti del portale, lo rende il talento più straordinario della sua generazione. Tobias Kröger, responsabile delle valutazioni di Transfermarkt, sottolinea come Yamal “abbia già ottenuto più successi e maturato più esperienza di Lionel Messi alla stessa età”.

Alle loro spalle scende invece Kylian Mbappé, fermo a “soli” 200 milioni dopo la deludente eliminazione della Francia in semifinale.

Chelsea, quasi due miliardi spesi in quattro anni

Se c’è una società che continua a riscrivere le regole del mercato è il Chelsea. Con l’acquisto di Morgan Rogers dall’Aston Villa per 137 milioni di euro, il club londinese è arrivato a 54 acquisti dall’insediamento della proprietà Boehly nel 2022, sfiorando la cifra monstre di 2 miliardi di euro investiti.

Una politica fatta soprattutto di giovani: l’età media dei nuovi acquisti supera di poco i 21 anni. E la collezione di talenti potrebbe non essere finita. Dopo Quenda, Palestra e Rogers, i Blues sono infatti in pole position anche per Kerim Alajbegovic, talento 18enne del Bayer Leverkusen valutato circa 35 milioni di euro. Un altro investimento “green” per una squadra che continua a spendere come nessun’altra.