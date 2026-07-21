Tour de France 2026, oggi la crono Evian-Thonon: favoriti, classifica generale dopo il ritiro di Vingegaard e dove vederla in tv e streaming

Dopo l’ultima giornata di riposo, il Tour de France 2026 riparte oggi, martedì 21 luglio, con la sedicesima tappa: una cronometro individuale di 26,1 km che porterà i corridori da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, sulle rive del lago di Ginevra. A rendere impegnativo il percorso, nonostante la distanza contenuta, è una salita di seconda categoria posizionata poco prima di metà tracciato, che potrebbe spezzare il ritmo dei favoriti per il crono puro.

I favoriti di giornata

Il grande atteso è il belga Remco Evenepoel, specialista assoluto delle prove contro il tempo, che proverà a insidiare la maglia gialla di Tadej Pogačar proprio nel terreno a lui più congeniale. Per i colori italiani, riflettori puntati su Filippo Ganna, tra i migliori cronomen al mondo, chiamato a un ruolo da protagonista. La partenza del primo corridore è fissata per le 13, mentre l’arrivo della maglia gialla è atteso intorno alle 17.50.

La classifica generale dopo 15 tappe

Il Tour ha vissuto un colpo di scena nell’ultima frazione prima del riposo: Jonas Vingegaard, per anni unico vero rivale di Pogačar, è caduto a 21 km dal traguardo della 15ª tappa ed è stato costretto al ritiro per un infortunio alla spalla. La classifica generale, di conseguenza, si presenta così alla vigilia della cronometro:

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) – maglia gialla Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +5’00” Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +5’58” Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) +6’23” Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +6’48” Juan Ayuso (Lidl-Trek) +7’28” Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +9’38”

Pogačar difende dunque un vantaggio comodo ma non blindato: una cronometro come quella di oggi può muovere secondi preziosi nella lotta per il podio, soprattutto tra Del Toro, Seixas, Lipowitz e Ayuso.

Dove vedere la tappa in tv e streaming

La diretta della sedicesima tappa sarà visibile in chiaro su Rai 2 e RaiSport, oltre che sui canali Eurosport. Per lo streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Discovery+, Eurosport (HBO Max), Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.