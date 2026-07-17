Mondiali 2026, tutto sulla finale Spagna-Argentina di domenica 19 luglio: analisi, pronostici, cerimonia e dove vederla in tv e streaming

È ufficiale: la finale della Coppa del Mondo 2026 sarà Spagna-Argentina. Le Furie Rosse hanno staccato il pass superando nettamente la Francia, mentre l’Albiceleste ha completato una rimonta al cardiopalma contro l’Inghilterra, ribaltando lo svantaggio nel finale con le reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, entrambe innescate dalla regia di Leo Messi. Appuntamento fissato per domenica 19 luglio, ore 21 italiane (le 15 locali), al MetLife Stadium di New York, teatro dell’ultimo atto di un torneo che per la prima volta ha visto sfidarsi 48 nazionali.

Finale dei mondiali 2026, ecco la posta in palio

Per la Spagna, fresca campione d’Europa e nazionale più titolata nella storia degli Europei, si tratta dell’occasione per conquistare il secondo Mondiale della propria storia, sedici anni dopo il trionfo di Johannesburg firmato dal gol di Iniesta. Per l’Argentina, campione del mondo in carica dopo il successo ai rigori sulla Francia in Qatar, la posta è ancora più alta: vincere il quarto titolo iridato e regalare a Messi, 39 anni, un clamoroso bis mondiale consecutivo.

I protagonisti da seguire

Sul fronte spagnolo, il ct Luis de la Fuente punta tutto sul possesso palla e sulla qualità a centrocampo di Rodri e Fabián Ruiz, con Dani Olmo a ispirare la manovra offensiva e Oyarzabal impiegato da falso nueve. Ma il nome che infiamma la vigilia è quello di Lamine Yamal, giovane fenomeno delle Furie Rosse, chiamato a una sfida generazionale proprio contro l’idolo della sua infanzia: curiosamente, una foto del 2007 lo ritrae neonato tra le braccia di Messi in un’iniziativa benefica, e oggi i due si troveranno l’uno di fronte all’altro nella partita più importante del calcio mondiale.

Sul fronte argentino, Lionel Scaloni si affida a una retroguardia solida imperniata sulla coppia Cristian Romero–Lisandro Martinez, mentre in avanti tutto ruota ancora attorno a Messi, coadiuvato dalla verve di Lautaro Martinez ed Enzo Fernandez, tra i migliori nella cavalcata contro l’Inghilterra.

Pronostici per la finale dei mondiali 2026

Le quote dei principali bookmaker vedono la Spagna leggermente favorita, con circa il 41% di probabilità di vittoria nei tempi regolamentari, contro il 27% dell’Argentina; sale invece al 31% la percentuale che assegna la sfida a supplementari o calci di rigore, segno di una gara che si prospetta equilibratissima fino all’ultimo minuto.

Cerimonia e spettacolo pre-partita

Come da tradizione per una finale mondiale che unisce sport e intrattenimento, circa due ore e mezza prima del fischio d’inizio (indicativamente dalle 18:22 italiane) andrà in scena la cerimonia di chiusura del torneo, con ospiti internazionali del calibro di Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger e lo streamer IShowSpeed. Subito dopo la partita, la FIFA ha in programma anche il primo halftime show della storia dei Mondiali, sulla falsariga del Super Bowl.

Dove vedere Spagna-Argentina in TV e streaming

La finale sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Daniele Adani, già voci degli episodi decisivi di questa rassegna iridata. La partita sarà visibile anche su DAZN, che ha seguito l’intera Coppa del Mondo, disponibile su smart TV, decoder e le principali piattaforme di streaming. Prima dell’atto finale, sabato a Miami andrà in scena anche la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra.