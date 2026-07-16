Tappa 12 del Tour de France 2026 oggi 16 luglio: percorso Nevers Magny-Cours–Chalon-sur-Saône, orari e dove vederla in tv e streaming

La Grande Boucle torna in scena oggi, giovedì 16 luglio, con la dodicesima tappa del Tour de France 2026. Si tratta di una frazione pensata su misura per i velocisti: 179,1 km quasi interamente pianeggianti, con partenza dal Circuito di Nevers Magny-Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône.

Il percorso di oggi

Il gruppo attraverserà Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Decize, Cercy-la-Tour, Luzy, Cuzy, Toulon-sur-Arroux, Montceau-les-Mines, Blanzy, Buxy e Saint-Rémy prima del traguardo finale. Il dislivello complessivo è di circa 1.800 metri, distribuito su tre salite di quarta categoria che non dovrebbero comunque scalfire le ambizioni dei velocisti: la salita di Lanty (2,1 km al 4%) al km 76,5, quella di Cuzy (2,5 km al 4,5%) al km 97,8 e infine Montagny-lès-Buxy (2,7 km al 4,3%) al km 159,4. Lo sprint intermedio è invece fissato al km 45,8, nella località di Decize.

Orari e diretta tv

La partenza della dodicesima tappa è prevista per le 13.40, con l’arrivo a Chalon-sur-Saône stimato intorno alle 17.30. La corsa sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2 e RaiSport, oltre che sui canali Eurosport. Per chi preferisce lo streaming, il Tour è disponibile anche su RaiPlay (gratuito), HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

La situazione in classifica

Lo sloveno Tadej Pogacar veste ancora la maglia gialla e resta il grande favorito per la vittoria finale di questa 113ª edizione, che porterà il gruppo da Barcellona a Parigi, dove l’arrivo conclusivo è fissato per domenica 26 luglio dopo 3.321,2 km complessivi e oltre 54.000 metri di dislivello.