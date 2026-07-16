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16/07/2026
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Redazione

Tour de France 2026, tappa 12: orari, percorso e dove vederla in tv oggi

Tappa 12 del Tour de France 2026 oggi 16 luglio: percorso Nevers Magny-Cours–Chalon-sur-Saône, orari e dove vederla in tv e streaming

Pubblicato il - Aggiornato il alle 10:07 di
Tour de France 2026, tappa 12: orari, percorso e dove vederla in tv oggi

La Grande Boucle torna in scena oggi, giovedì 16 luglio, con la dodicesima tappa del Tour de France 2026. Si tratta di una frazione pensata su misura per i velocisti: 179,1 km quasi interamente pianeggianti, con partenza dal Circuito di Nevers Magny-Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône.

Il percorso di oggi

Il gruppo attraverserà Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Decize, Cercy-la-Tour, Luzy, Cuzy, Toulon-sur-Arroux, Montceau-les-Mines, Blanzy, Buxy e Saint-Rémy prima del traguardo finale. Il dislivello complessivo è di circa 1.800 metri, distribuito su tre salite di quarta categoria che non dovrebbero comunque scalfire le ambizioni dei velocisti: la salita di Lanty (2,1 km al 4%) al km 76,5, quella di Cuzy (2,5 km al 4,5%) al km 97,8 e infine Montagny-lès-Buxy (2,7 km al 4,3%) al km 159,4. Lo sprint intermedio è invece fissato al km 45,8, nella località di Decize.

Orari e diretta tv

La partenza della dodicesima tappa è prevista per le 13.40, con l’arrivo a Chalon-sur-Saône stimato intorno alle 17.30. La corsa sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2 e RaiSport, oltre che sui canali Eurosport. Per chi preferisce lo streaming, il Tour è disponibile anche su RaiPlay (gratuito), HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

La situazione in classifica

Lo sloveno Tadej Pogacar veste ancora la maglia gialla e resta il grande favorito per la vittoria finale di questa 113ª edizione, che porterà il gruppo da Barcellona a Parigi, dove l’arrivo conclusivo è fissato per domenica 26 luglio dopo 3.321,2 km complessivi e oltre 54.000 metri di dislivello.

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