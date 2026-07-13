Mondiali 2026, cosa succede oggi lunedì 13 luglio e il programma delle semifinali: date, orari e quali partite verranno trasmesse su Rai 1

La Coppa del Mondo 2026 oggi è in pausa, ma si appresta a entrare nel suo momento più caldo con le semifinali previste per domani e dopodomani. Dopo settimane di partite, sorprese e rimonte, sono rimaste in corsa solo quattro nazionali, e per la prima volta dal 1990 si tratta di quattro squadre che hanno già vinto almeno un Mondiale in passato: Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina. Un dettaglio che da solo racconta il livello altissimo a cui è arrivata questa fase della competizione, co-ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.

Da domani, martedì 14 luglio, e fino a mercoledì 15, il torneo assegnerà i due pass per la finalissima di New York. E per gli appassionati italiani c’è una buona notizia: entrambe le semifinali saranno visibili gratuitamente in chiaro su Rai 1, oltre che su DAZN per gli abbonati.

Francia-Spagna: quando e dove si gioca

La prima semifinale si gioca martedì 14 luglio alle ore 21:00 italiane, e mette di fronte due delle squadre più convincenti dell’intero torneo. Il match si disputa all’AT&T Stadium di Arlington, nell’area di Dallas, uno degli impianti più imponenti dell’intera rassegna iridata.

La Francia di Didier Deschamps arriva a questo appuntamento da imbattuta: sei vittorie su sei finora, compreso il netto 2-0 rifilato al Marocco nei quarti grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Dall’altra parte, la Spagna campione d’Europa in carica di Luis de la Fuente ha eliminato il Belgio 2-1 firmando l’ennesimo gol pesante con Mikel Merino, e viaggia ormai da 36 partite senza conoscere sconfitta.

Non è una sfida qualunque: nei precedenti più recenti la Spagna ha sempre avuto la meglio sui transalpini, eliminando la Francia sia nella semifinale di Euro 2024 sia in quella di Nations League 2025. Le Furie Rosse partono quindi con un piccolo vantaggio psicologico, ma i francesi vorranno vendicare quelle due sconfitte proprio nella notte che vale una finale mondiale.

Inghilterra-Argentina: quando e dove si gioca

La seconda semifinale è in programma mercoledì 15 luglio, sempre alle ore 21:00 italiane, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Una sfida che riaccende una delle rivalità più cariche di storia del calcio internazionale, tra due nazionali che si conoscono fin troppo bene.

L’Inghilterra di Thomas Tuchel ha eliminato a fatica la sorprendente Norvegia, imponendosi 2-1 dopo i tempi supplementari grazie a una doppietta di Jude Bellingham, autentico trascinatore dei Three Lions in questa fase finale. L’Argentina di Lionel Scaloni, invece, ha piegato la Svizzera 3-1 sempre dopo i supplementari, con la firma decisiva di Julián Álvarez.

Il grande protagonista annunciato resta però lui, Lionel Messi: a 39 anni, la Pulce può giocarsi l’ultima, straordinaria occasione della carriera per bissare il trionfo di Qatar 2022 e chiudere in bellezza la sua epopea mondiale.

Dove vedere le partite in Italia

Buone notizie per chi non ha un abbonamento DAZN: entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 1, oltre che sulla piattaforma streaming a pagamento. Chi vorrà seguire il commento tecnico e gli approfondimenti post-partita potrà quindi sintonizzarsi semplicemente sul primo canale della tv di Stato, senza bisogno di abbonamenti aggiuntivi.

I calciatori più attesi

Al centro dell’attenzione, in questi due giorni di calcio, ci saranno soprattutto i nomi che stanno scrivendo la storia di questo Mondiale:

Kylian Mbappé (Francia): capocannoniere provvisorio con 8 gol, è però da monitorare dopo il fastidio muscolare che lo ha costretto al cambio al 77′ contro il Marocco.

(Francia): capocannoniere provvisorio con 8 gol, è però da monitorare dopo il fastidio muscolare che lo ha costretto al cambio al 77′ contro il Marocco. Lamine Yamal (Spagna): il giovane fenomeno del Barcellona è l’uomo che la Francia teme di più, capace di decidere una partita in qualsiasi momento.

(Spagna): il giovane fenomeno del Barcellona è l’uomo che la Francia teme di più, capace di decidere una partita in qualsiasi momento. Lionel Messi (Argentina): a quota 8 gol come Mbappé, insegue il secondo Mondiale della carriera nella quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione iridata.

(Argentina): a quota 8 gol come Mbappé, insegue il secondo Mondiale della carriera nella quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione iridata. Jude Bellingham (Inghilterra): autore di una doppietta decisiva contro la Norvegia, è il vero trascinatore dei Three Lions in questa fase a eliminazione diretta.

(Inghilterra): autore di una doppietta decisiva contro la Norvegia, è il vero trascinatore dei Three Lions in questa fase a eliminazione diretta. Harry Kane (Inghilterra): a quota 6 gol, cerca il titolo che gli manca dopo una carriera già straordinaria.

Il duello per la Scarpa d’Oro si intreccia così con quello per il titolo iridato: Messi e Mbappé guidano la classifica marcatori, ma sia Bellingham sia Kane possono ancora inserirsi nella corsa nei prossimi turni.

Cosa succede dopo le semifinali

Le due vincenti si daranno appuntamento domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane al MetLife Stadium di East Rutherford, nell’area di New York, per la finalissima del Mondiale 2026. Il giorno prima, sabato 18 luglio alle 23:00 italiane, le due squadre sconfitte si contenderanno il terzo posto a Miami.

Con quattro ex campioni del mondo ancora in corsa, questa edizione della Coppa del Mondo promette di regalare una fase finale da ricordare, qualunque sia il verdetto del campo.