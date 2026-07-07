Mondiali 2026, quale partita oggi su Rai 1: gli orari dei match di martedì 7 luglio

Si completa il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, con le ultime due partite degli ottavi. Oggi, martedì 7 luglio, si giocheranno gli ultimi due match che porteranno a definire gli scontri dei quarti di finale e a scendere in campo ci sarà anche uno dei campioni più attesi – e che non sta tradendo le promesse, essendo capocannoniere con Mbappé e Haaland – di questo Mondiale: Leo Messi.

I mondiali che si tengono in Stati Uniti, Canada e Messico proseguono con l’ultima giornata degli ottavi e squadre di tre diversi continenti in campo. Tra il pomeriggio e la serata di martedì scenderà in campo, come detto, l’Argentina di Messi contro l’Egitto, ma non solo. La sorpresa è che questo match non verrà trasmesso su Rai 1, mentre in diretta in chiaro ci sarà la partita tra Svizzera e Colombia. Entriamo nel dettaglio delle due sfide di oggi, guardando gli orari e capendo come mai non verrà trasmessa la partita dei campioni in carica.

Mondiali 2026, quale partita verrà trasmessa su Rai 1 e a che ora

Per la giornata di martedì 7 luglio la Rai ha scelto di trasmettere in diretta sul suo primo canale la sfida tra Svizzera e Colombia, che si giocherà a Vancouver alle 22 ora italiana. Il servizio pubblico ha quindi preferito trasmettere questa partita rispetto a quella dei campioni in carica dell’Argentina, che sfidano l’Egitto alle 18 ad Atlanta.

Come mai la Rai non mostrerà la partita dell’Argentina?

La decisione della Rai di non mandare in onda in diretta la partita dell’Argentina sembra dettata principalmente da ragioni commerciali legate all’orario. Anche se probabilmente il match tra Argentina ed Egitto ha un maggiore appeal rispetto a quello tra Colombia e Svizzera, si è scelto di optare per la partita prevista in un orario più tradizionale per una partita nel nostro Paese, ovvero in prima serata. Anche se si tratta di una sfida che, come molte di questo Mondiale, si terrà alle 22 e non esattamente in prima serata. È probabile che la Rai si aspetti più telespettatori in un orario del genere e quindi la preferisca per questo motivo.

Il quadro dei quarti di finale dei Mondiali 2026: le sfide già definite

Le due sfide di oggi serviranno a completare il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di calcio, che inizieranno nella giornata di giovedì. Ieri sono arrivati due importanti verdetti, con la vittoria della Spagna che ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo e con la vittoria del Belgio che ha spazzato via le polemiche legate all’intervento di Donald Trump, che ha convinto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ad annullare la squalifica al giocatore Usa Folarin Balogun.

Una mossa che non è stata sufficiente, considerando che il Belgio ha travolto gli Stati Uniti, vincendo per 4 a 1. Tornando ai quarti di finale, la prima sfida sarà quella di giovedì 9 luglio alle 22 tra Francia e Marocco. Il giorno successivo, venerdì 10 luglio, alle 21 scenderanno in campo Spagna e Belgio, mentre sabato 11 luglio, alle ore 23, sarà il turno della sfida tra Norvegia e Inghilterra. Infine l’ultimo quarto di finale si giocherà nella notte tra sabato e domenica, alle 3, e vedrà di fronte le vincenti dei due match di oggi.