Mondiali 2026, quale partita oggi su Rai 1: gli orari dei match di lunedì 6 luglio

Si va definendo il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026 che si tengono in Stati Uniti, Canada e Messico. Proseguono le sfide degli ottavi di finale con in campo oggi, lunedì 6 luglio, Cristiano Ronaldo e Lamin Yamal. Proprio quella tra Portogallo e Spagna è infatti la partita più attesa di tutti gli ottavi di finale.

La penultima giornata dedicata agli ottavi prevede anche un altro incontro, nella notte tra lunedì e martedì: in campo scenderanno i padroni di casa degli Stati Uniti contro il Belgio. Quale partita andrà in onda in chiaro su Rai 1? Tra orari e prestigio della sfida, la scelta è sembrata quasi obbligata, con la decisione di trasmettere il big match tra Portogallo e Spagna. Ma vediamo i dettagli di entrambe le partite di oggi, gli orari e tutti i dettagli.

Mondiali 2026, quale partita verrà trasmessa su Rai 1 e a che ora

La partita che verrà trasmessa in diretta su Rai 1 questa sera, lunedì 6 maggio, è quella che si giocherà alle 21 tra Portogallo e Spagna, nello stadio americano di Dallas. Una sfida tra due stelle di due diverse generazioni: Cristiano Ronaldo, al suo ultimo Mondiale, e Lamin Yamal, il giovane del Barcellona che è pronto a prendersi la scena dopo le prime partite in cui non è stato il protagonista assoluto, anche a causa dei tempi di recupero dopo l’infortunio patito ad aprile.

L’orario dell’altra partita del 6 luglio e il quadro tra ottavi e quarti di finale

L’altra partita prevista è quella che si giocherà nella notte italiana a Seattle, dove gli Stati Uniti affronteranno il Belgio. Questa partita, prevista per le 2 della notte tra lunedì e martedì, verrà trasmessa solo su Dazn e non in chiaro. Il quadro degli ottavi si completerà con le ultime due sfide, in programma nella serata di martedì 7 luglio. La prima è quella tra Argentina ed Egitto, prevista alle 18. L’ultima sfida degli ottavi è quella tra Svizzera e Colombia, che scenderanno in campo alle 22 ora italiana.

Il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2026

Andando a dare uno sguardo ai quarti di finale, passiamo così alla giornata di giovedì 9 luglio: alle ore 22, il Marocco proverà a vendicare la semifinale degli scorsi Mondiali, in cui a prevalere fu la Francia. La nuova sfida tra Francia e Marocco si disputa, stavolta, a livello di quarti di finale. Venerdì 10 luglio toccherà invece alla vincente tra Stati Uniti e Belgio affrontare quella che sarà la vincente di Portogallo-Spagna. Sabato 11 luglio, alle 23, si giocherà invece il match tra Norvegia e Inghilterra. Infine, domenica 12 luglio alle ore 3 (quindi nella notte tra sabato e domenica) si sfideranno la vincente di Svizzera-Colombia con la vincente di Argentina-Egitto. Tutte le partite dei quarti di finale verranno trasmesse in diretta su Rai 1.