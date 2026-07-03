Mondiali 2026, quale partita oggi su Rai 1: gli orari di tutti i match di venerdì 3 luglio

Mancano soltanto tre partite per completare i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026 e, di conseguenza, il quadro degli ottavi. Oggi, venerdì 3 luglio, si giocheranno gli ultimi match del primo turno della fase a eliminazione diretta e in campo scenderanno anche i campioni in carica dell’Argentina, guidati da Leo Messi.

I mondiali che si tengono in Stati Uniti, Canada e Messico proseguono quindi con l’ultima giornata dei sedicesimi di finale, che si tiene tra la serata di venerdì e la notte tra venerdì e sabato. La partita più attesa, che andrà in onda anche su Rai 1, è quella tra Argentina e Capo Verde. Ma quali sono tutte le partite di oggi, gli orari in cui le squadre scenderanno in campo e tutti i dettagli delle sfide?

Mondiali 2026, quale partita verrà trasmessa su Rai 1 e a che ora

La partita che verrà mostrata in tv in chiaro è quella che si giocherà alla mezzanotte italiana all’Hard Rock Stadium di Miami, città in cui gioca Messi. E proprio Messi sarà il protagonista di questo match che verrà trasmesso su Rai 1: parliamo della sfida tra Argentina, campione in carico, e una delle rivelazioni assolute del torneo, ovvero Capo Verde. Chiamata, stavolta, a una sfida quasi impossibile. Ma nel calcio, e lo stiamo vedendo anche in questa Coppa del mondo, nulla è escluso.

Gli orari delle altre partite del 3 luglio della Coppa del mondo di calcio

Le altre due partite si terranno una nella prima serata italiana e un’altra in piena notte. La prima sfida del 3 luglio sarà quella prevista alle 20 e che vedrà di fronte Australia ed Egitto: si gioca a Dallas e la vincente affronterà, negli ottavi, proprio la vincente del match tra Argentina e Capo Verde.

L’altro match di giornata è invece programmato per le 3.30 di notte e si giocherà, anche questo, negli Usa: a Kansas scenderanno infatti in campo Colombia e Ghana, per una sfida che vale l’accesso agli ottavi contro la Svizzera, che ha battuto la scorsa notte l’Algeria. Ricordiamo che, escludendo i due accoppiamenti di cui abbiamo appena parlato, il quadro degli ottavi di finale è ormai definito.

Gli ottavi inizieranno il 4 luglio con la sfida tra Canada e Marocco, a cui farà seguito quella tra Paraguay e Francia. Domenica arriverà invece uno dei match più attesi di tutti gli ottavi, quello tra Brasile e Norvegia. Nella stessa notte, poi, sarà il turno di Messico-Inghilterra. L’altro big match, tra Portogallo e Spagna, è previsto per lunedì sera. Poi, nella notte, è in programma la sfida tra Stati Uniti e Belgio. In attesa di scoprire gli ultimi due accoppiamenti dopo le sfide di questa sera.