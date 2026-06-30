Mondiali, il punto sul 30 giugno: il Marocco elimina l'Olanda, stasera Costa d'Avorio-Norvegia e Francia-Svezia. Orari e dove vederle

C’è da scommettere che anche oggi i Mondiali 2026 regaleranno ulteriori sorprese: dopo il sedicesimo di finale della notte, altre tre squadre europee e sudamericane scendono in campo tra sera e notte per conquistare un posto agli ottavi.

Il risultato della notte: Marocco agli ottavi

Ad aprire il martedì calcistico è stata la sfida delle 3 italiane tra Paesi Bassi e Marocco: gli Oranje, trascinati in fase a gironi da un attacco a dieci gol, non sono riusciti a sfondare contro la solidità marocchina. Dopo il pareggio nei tempi regolamentari, è arrivata la lotteria dei rigori: a spuntarla è il Marocco, semifinalista nel 2022, che stacca così il pass per gli ottavi di finale ed elimina l’Olanda.

Un risultato sorprendente che fa il paio con quello avvenuto poche ore prima quando la Germania è stata sconfitta ai rigori dal Paraguay.

Il programma di questa sera

Tre le partite in calendario tra oggi e la notte:

Costa d’Avorio-Norvegia , ore 19.00, al Dallas Stadium

, ore 19.00, al Dallas Stadium Francia-Svezia , ore 23.00, al New York Stadium

, ore 23.00, al New York Stadium Messico-Ecuador, ore 3.00 (nella notte tra martedì e mercoledì), al Mexico City Stadium

Costa d’Avorio-Norvegia: il ritorno di Haaland

Alle 19 italiane si parte da Dallas, dove la Norvegia di Erling Braut Haaland affronta una Costa d’Avorio che ha conquistato gli ottavi per la prima volta nella sua storia ai Mondiali, al quarto tentativo. Per i norvegesi si tratta di un evento storico: mancavano da un turno a eliminazione diretta in un Mondiale dal 1998, quando l’avventura si fermò agli ottavi proprio contro l’Italia, eliminati a Marsiglia da un gol di Christian Vieri. Quasi trent’anni dopo, la Norvegia prova a scrivere una pagina diversa, con il suo bomber più atteso chiamato a guidare l’assalto agli ottavi.

Francia-Svezia: i favoriti alla prova della Svezia

Alle 23, riflettori puntati su New York per Francia-Svezia. I transalpini arrivano da favoriti al sedicesimo di finale, ma la nazionale scandinava ha dimostrato compattezza nel proprio girone e proverà a complicare i piani dei Bleus, che puntano a confermarsi tra le squadre da battaglia per il titolo.

Messico-Ecuador chiude la giornata

A completare il programma sarà Messico-Ecuador, in programma nella notte alle 3 (ora italiana) a Città del Messico, con i padroni di casa spinti dal pubblico amico in un’altra sfida da dentro o fuori.

Dove vedere le partite

Gli incontri dei Mondiali 2026 sono visibili tramite le emittenti detentrici dei diritti televisivi per l’Italia. Per gli orari aggiornati e gli eventuali cambi di programmazione si consiglia di verificare i palinsesti ufficiali nelle ore precedenti al fischio d’inizio.