Europei di nuoto 2026, le gare e gli orari di oggi 14 agosto: tocca di nuovo a Curtis, Ceccon, Cerasuolo, Martinenghi e Quadarella

Dopo il successo con nuovo record del mondo di Sara Curtis, gli azzurri tornano in vasca per gli europei di nuoto di Parigi. Oggi, venerdì 14 agosto, si preannuncia un’altra giornata importante per l’Italia, perché in acqua tornano proprio tre dei protagonisti assoluti di questa rassegna per i colori azzurri, ovvero la stessa Curtis, Niccolò Martinenghi e Simona Quadarella, anche loro già vincitori di un oro.

Grande attesa anche per Simone Cerasuolo, che nelle batterie della mattinata dei 50 rana ha fatto un tempo formidabile, stracciando tutti gli avversari, a partire proprio da Martinenghi. Bene, in mattinata, anche Curtis nei 50 stile libero femminili, in attesa delle semifinali del pomeriggio. Torna in vasca anche un altro medagliato azzurro, Alberto Razzetti, impegnato nei 200 farfalla insieme a Federico Burdisso e Andrea Camozzi.

Nel pomeriggio è poi prevista la finale dei 200 stile libero con protagonista Carlos D’Ambrosio. Altra finale anche per Thomas Ceccon, impegnato nei 50 dorso e per Simona Quadarella, ancora a caccia di medaglie nei 1500 dopo il trionfo negli 800. Vediamo il programma completo degli europei di nuoto di oggi, venerdì 14 agosto, e dove seguire le gare in diretta tv.

Europei di nuoto, gli orari di oggi e tutti gli italiani in gara

Questi gli orari e il programma delle batterie della mattina (tra parentesi gli italiani impegnati):

Ore 9.30: 50 stile libero donne (Curtis, Capretta, Di Pietro, Menicucci)

Ore 9.44: 50 rana uomini (Martinenghi, Cerasuolo, Viberti)

Ore 10.01: 100 dorso donne (Toma, Cocconcelli)

Ore 10.18: 200 farfalla uomini (Razzetti, Burdisso, Camozzi)

Ore 10.34: 200 misti donne (Gastaldi, Pirovano)

Ore 10.47: 4×100 stile libero mista

Ore 11.00: 1500 stile libero uomini (De Tullio, Diodato)

Questo il programma per le semifinali e le finali della sessione serale (tra parentesi gli italiani sicuri di partecipare):

Ore 18.30: finale 100 farfalla donne

Ore 18.36: finale 200 stile libero uomini (D’Ambrosio)

Ore 18.43: finale 200 rana donne

Ore 18.50: semifinali 100 dorso donne

Ore 18.50: semifinali 50 rana uomini (Cerasuolo, Martinenghi)

Ore 19.18: semifinali 50 stile libero donne (Curtis)

Ore 19.25: semifinali 200 farfalla uomini

Ore 19.35: semifinali 200 misti donne

Ore 19.51: finale 50 dorso uomini (Ceccon)

Ore 19.56: finale 1500 stile libero donne (Quadarella)

Ore 20.16: finale staffetta mista 4×100 stile libero

Dove seguire in tv le gare di oggi

La quinta giornata degli europei di nuoto sarà visibile in diretta su Rai 2 e su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Inoltre sarà possibile seguire le gare in streaming su Rai Play, Sky Go, Now ed European Aquatics Tv.