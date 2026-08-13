Europei di nuoto 2026, le gare e gli orari di oggi 13 agosto: Curtis in finale dopo il record del mondo

Dopo le tre medaglie (Ceccon bronzo, Pilato bronzo e 4×100 femminile argento) e l’incredibile record del mondo di Sara Curtis di ieri, tornano in acqua gli atleti italiani per la quarta giornata degli europei di nuoto 2026, in corso a Parigi. Oggi, giovedì 13 agosto, i protagonisti saranno ancora Ceccon e soprattutto Curtis, attesa nel pomeriggio dalla finale nella disciplina di cui ora detiene il miglior tempo di sempre al mondo.

Dopo il bronzo di ieri, torna in acqua Thomas Ceccon in mattinata, con le batterie dei 50 dorso. In mattinata anche i 200 rana femminili con Lisa Angiolini e Anna Pirovano. Batterie pure per la staffetta 4×100 stile libero maschile e per Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Ma l’attesa è tutta per la serata, quando Sara Curtis sarà di nuovo in piscina nella finale dei 50 dorso dopo l’incredibile record mondiale registrato ieri in semifinale. Vediamo tutte le gare di oggi e gli orari nel dettaglio, sia delle batterie della mattinata che delle semifinali e delle finali del pomeriggio/sera.

Europei di nuoto, gli orari di oggi e tutti gli italiani in gara

Tutte le batterie della mattinata (tra parentesi gli italiani in gara):

Ore 9.30: 200 stile libero uomini (Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti, Alessandro Ragaini)

Ore 10.04: 100 farfalla donne (Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli, Anita Gastaldi)

Ore 10.19: 50 dorso uomini (Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Daniele Del Signore, Francesco Lazzari)

Ore 10.40: 200 rana donne (Lisa Angiolini, Anna Pirovano)

Ore 10.54: 4×100 stile libero uomini (Italia)

Ore 11.07: 1500 stile libero donne (Simona Quadarella)

Tutte le gare della sessione serale di oggi, giovedì 13 agosto (tra parentesi gli italiani sicuramente in gara):

Ore 18.30: 100 farfalla uomini – finale

Ore 18.36: 50 dorso donno – finale (Sara Curtis)

Ore 18.41: 200 stile libero uomini – semifinali

Ore 18.51: 100 farfalle donne – semifinali

Ore 19.00: 50 dorso uomini – semifinali

Ore 19.07: 200 rana donne – semifinali

Ore 19.29: 200 rana uomini – finale (Christian Mantegazza)

Ore 19.36: 200 stile libero donne – finale

Ore 19.43: 4×100 stile libero uomini – finale

Dove seguire in tv tutte le gare di oggi

La quarta giornata degli europei di nuoto sarà visibile in diretta su Rai 2 e su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Inoltre sarà possibile seguire le gare in streaming su Rai Play, Sky Go, Now ed European Aquatics Tv.