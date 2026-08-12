Calciomercato, Roma scatenata: vicinissimo il doppio colpo Rodrigo Mora-Luis Henrique

Si accende il calciomercato della Roma, che dopo Castro e Molina è vicina a chiudere altri due importanti colpi: quasi chiusa la trattativa con il Porto per Rodrigo Mora mentre si attende una risposta definitiva da Luis Henrique, con l’accordo già trovato con l’Inter. I nerazzurri provano a chiudere per Spence e si preparano a cedere Frattesi.

La Juventus stringe su Lucumì mentre perde Vlahovic, destinazione Besiktas, Il Napoli sempre più vicino a Favasuli e alla cessione di Lukaku, mentre il Milan si concentra sulle vendite. Vediamo tutte le ultime news e le trattative di calciomercato di mercoledì 12 agosto.

Roma scatenata sul calciomercato: vicina a chiudere per Rodrigo Mora e Luis Henrique

Roma scatenata sul mercato nelle ultime ore: vicinissimo l’accordo con Rodrigo Mora. Il trasferimento dal Porto dovrebbe avvenire con la formula del prestito oneroso intorno ai 7 milioni con diritto di riscatto obbligatorio in caso del raggiungimento di alcune condizioni come la qualificazione della Roma in Champions League. I giallorossi si avvicinano anche a Luis Henrique: raggiunta una base d’intesa con l’Inter intorno ai 30 milioni, si attende il via libera del giocatore.

L’Inter prova a chiudere col Tottenham per Spence

L’Inter cerca lo sprint finale per chiudere con il Tottenham su Spence: gli inglesi chiedono circa 35 milioni più bonus. I nerazzurri si muovono anche sul fronte delle cessioni, con l’ipotesi di un passaggio di Davide Frattesi alla Lazio: la formula dovrebbe essere quella del prestito. La cessione di Frattesi potrebbe aprire le porte a Curtis Jones, dal Liverpool.

La Juventus vicina a Lucumì e in attesa di un portiere

La Juventus sembra aver raggiunto un’intesa con Lucumì e ora punta a chiudere la trattativa anche con il Bologna. I bianconeri attendono poi di capire cosa fare sul fronte portieri: si attende di capire la possibilità di un prestito di Suzuki dal Psg. Vlahovic, intanto, è pronto ad approdare al Besiktas.

Il Napoli tra cessioni e acquisti

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Fenerbahce per la cessione di Romelu Lukaku: l’attaccante belga si prepara a sbarcare in Turchia con un’operazione da 6 milioni più tre di bonus. Intanto i partenopei chiudono per Favasuli e provano a stringere con il Chelsea anche per Badiashile.

Dal Milan all’Atalanta passando per Ruggeri: le altre trattative di calciomercato

Il Milan, in attesa di capire il futuro di Leao, prova a chiudere anche per le cessioni di Santiago Gimenez e Fofana. L’Atalanta è vicina a chiudere con l’Udinese per Thomas Kristensen: l’operazione costerà, dopo il nuovo rilancio bergamasco, 22 milioni.

Il Parma conferma l’arrivo di David Romero, attaccante di 23 anni proveniente dal Tigre. Matteo Ruggeri dovrebbe diventare in queste ore un giocatore dell’Aston Villa: chiusa l’operazione per il passaggio dall’Atletico Madrid.