Europei atletica oggi 12 agosto: Fantini e Folorunso in finale, Sibilio e Diaz in gara. Tutti gli orari degli italiani e dove vederli in tv.

Terza giornata degli Europei di atletica 2026 e altre occasioni importanti per l’Italia. Mercoledì 12 agosto Sara Fantini difende il titolo continentale nella finale del martello, Ayomide Folorunso si gioca le medaglie nei 400 ostacoli dopo una semifinale da 53.93 e Alessandro Sibilio comincia il suo Europeo. In pedana anche Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti nel triplo, mentre Daisy Osakue guida le azzurre del disco. La giornata parte alle 11:35 con il decathlon e si chiude in tarda serata.

Dopo una seconda giornata già segnata dall’oro di Nadia Battocletti, dal bronzo di Micol Majori e dal record italiano di Eloisa Coiro negli 800, Birmingham apre un nuovo capitolo.

Per l’Italia il 12 agosto è, soprattutto, la giornata di Sara Fantini e Ayomide Folorunso.

La prima proverà a difendere il titolo europeo del martello conquistato a Roma nel 2024. La seconda arriva alla finale dei 400 ostacoli dopo avere sfiorato il record italiano in semifinale.

Alle loro spalle c’è un programma molto più ampio: Sibilio nei 400 ostacoli, Diaz-Dallavalle-Biasutti nel triplo, Osakue nel disco, Pernici e Lazzaro negli 800 e Dario Dester nel decathlon.

Fantini difende il titolo europeo nel martello

L’appuntamento principale della serata comincia alle 20:45.

Sara Fantini torna nella pedana che assegna le medaglie del martello femminile da campionessa europea in carica. A Birmingham ha superato le qualificazioni con 70,51 metri, quarta misura complessiva del turno.

L’azzurra arriva all’Europeo dopo una stagione nella quale ha ritrovato continuità su livelli molto elevati. Secondo la preview FIDAL, soltanto le finlandesi Krista Tervo e Silja Kosonen hanno fatto meglio di lei tra le principali protagoniste europee della stagione. Tra le avversarie resta anche la polacca Anita Wlodarczyk, primatista mondiale e una delle più grandi specialiste della storia.

Fantini detiene il record italiano con 75,77 metri e a Birmingham prova, soprattutto, a fare ciò che è riuscito a Fabbri nel peso e a Battocletti nei 5000: difendere un titolo conquistato due anni fa a Roma.

Folorunso, finale dopo il 53.93 che sfiora il record italiano

Alle 22:08 toccherà invece ad Ayomide Folorunso.

L’azzurra arriva alla finale dei 400 ostacoli dopo una semifinale particolarmente convincente: vittoria in 53.93, appena quattro centesimi dal suo record italiano di 53.89. È stato il secondo tempo complessivo del turno, dietro soltanto al 53.87 della belga Paulien Couckuyt.

Tra le principali avversarie c’è la slovacca Emma Zapletalova, bronzo mondiale, oltre alla britannica Emily Newnham e alla stessa Couckuyt. L’assenza di Femke Bol rende, inoltre, il quadro della specialità più aperto rispetto alle ultime grandi manifestazioni internazionali.

Il 53.93 della semifinale non garantisce naturalmente una medaglia, ma colloca Folorunso nella zona più interessante della finale.

Dopo essere arrivata a quattro centesimi dal proprio primato, Birmingham offre anche un’altra possibilità: provare a scendere sotto quel 53.89 che resiste dai Mondiali di Budapest 2023.

Sibilio comincia il suo Europeo nei 400 ostacoli

Il primo grande appuntamento azzurro arriva, però, già nella sessione mattutina.

Alle 13:55 sono in programma le semifinali dei 400 ostacoli maschili e debutta Alessandro Sibilio, esentato dal primo turno grazie alla posizione nella Road to Birmingham. Con lui ci saranno Giacomo Bertoncelli e Alessio Sommacal, qualificati attraverso le batterie.

Sibilio arriva da vicecampione europeo: a Roma 2024 conquistò l’argento stabilendo anche il record italiano di 47.50. Davanti a tutti resta il norvegese Karsten Warholm, che a Birmingham punta al quarto titolo europeo.

L’obiettivo di oggi, però, è, innanzitutto, conquistare un posto nella finale prevista venerdì 14 agosto.

Sommacal si presenta dopo il 49.40 delle batterie, Bertoncelli dopo il 49.82.

Diaz, Dallavalle e Biasutti: il triplo azzurro parte alle 21:40

Una delle specialità nelle quali l’Italia può permettersi maggiore profondità è il salto triplo.

Alle 21:40 entrano in pedana Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti per le qualificazioni.

Diaz arriva a Birmingham con il nuovo record italiano di 17,87 metri, realizzato il 25 luglio agli Assoluti di Firenze, e disputa il suo primo Europeo all’aperto con la maglia azzurra. Dallavalle ha, invece, già conquistato l’argento europeo a Monaco 2022 ed è stato argento mondiale a Tokyo 2025. Biasutti ha compiuto quest’estate il salto di qualità superando i 17 metri e raggiungendo 17,32.

Tra gli avversari più importanti c’è il portoghese Pedro Pichardo, mentre il record dei campionati appartiene allo spagnolo Jordan Díaz con 18,18.

Oggi non si assegnano ancora le medaglie: il primo obiettivo è portare più azzurri possibile alla finale di sabato.

Osakue guida tre italiane nel disco

La mattinata offre un altro appuntamento interessante nei lanci.

Alle 11:40 comincia il primo gruppo delle qualificazioni del disco femminile con Emily Conte. Alle 13:00 toccherà, invece, a Benedetta Benedetti e Daisy Osakue.

Osakue arriva a Birmingham da primatista italiana: a giugno ha portato il record nazionale a 64,68 metri. Per lei è la quarta partecipazione agli Europei e il miglior risultato resta il quinto posto ottenuto a Berlino nel 2018.

La gara ha perso la croata Sandra Elkasevic, ma resta molto competitiva: tra le atlete più accreditate ci sono l’olandese Jorinde van Klinken e diverse specialiste tedesche e scandinave.

Dester apre il decathlon, con lui Nonino

Mercoledì cominciano anche le dieci fatiche del decathlon.

Alle 11:35 Dario Dester e Alberto Nonino partono dai 100 metri. Nel corso della giornata affronteranno anche lungo, peso, alto e 400 metri.

Dester arriva agli Europei dopo avere portato nel giugno 2026 il record italiano a 8318 punti. Nelle ultime due edizioni continentali ha chiuso entrambe le volte al sesto posto. Tra i favoriti c’è il tedesco Leo Neugebauer, campione mondiale.

Il decathlon proseguirà giovedì con le altre cinque prove.

Kaddari, Fontana e Cambiolo nei 200, Pernici e Lazzaro negli 800

La velocità femminile riparte alle 12:40 con le batterie dei 200 metri.

Per l’Italia sono iscritti Elena Cambiolo, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari. Le eventuali semifinali sono già previste nella stessa giornata alle 21:20.

Alle 13:20, invece, tornano gli 800 maschili con le semifinali di Giovanni Lazzaro e Francesco Pernici. Pernici è arrivato a Birmingham in una stagione nella quale ha riscritto anche il record italiano della specialità con 1:43.60.

Nei 400 femminili, alle 12:05, tocca invece a Alessandra Bonora e Alice Mangione nelle batterie.

Europei atletica oggi 12 agosto, gli orari degli italiani

Sessione mattutina

Ora italiana Gara Azzurri 11:35 Decathlon – 100 metri Dario Dester, Alberto Nonino 11:40 Disco donne – qualificazioni gruppo A Emily Conte 12:05 400 metri donne – batterie Alessandra Bonora, Alice Mangione 12:20 Decathlon – salto in lungo Dario Dester, Alberto Nonino 12:40 200 metri donne – batterie Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari 13:00 Disco donne – qualificazioni gruppo B Benedetta Benedetti, Daisy Osakue 13:20 800 metri uomini – semifinali Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici 13:40 Decathlon – getto del peso Dario Dester, Alberto Nonino 13:55 400 ostacoli uomini – semifinali Giacomo Bertoncelli, Alessandro Sibilio, Alessio Sommacal

Gli orari sono quelli del programma ufficiale FIDAL aggiornato per il 12 agosto.

Sessione serale

Ora italiana Gara Azzurri 20:05 Decathlon – salto in alto Dario Dester, Alberto Nonino 20:45 Martello donne – finale Sara Fantini 21:20 200 metri donne – semifinali Eventuali Cambiolo, Fontana, Kaddari 21:40 Triplo uomini – qualificazioni Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz 21:50 400 metri uomini – finale Eventuale Edoardo Scotti 22:08 400 ostacoli donne – finale Ayomide Folorunso 22:22 Decathlon – 400 metri Dario Dester, Alberto Nonino

Dove vedere gli Europei di atletica oggi in tv e streaming

La sessione mattutina sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 dalle 11:30 alle 13:00 e successivamente su RaiSport dalle 13:00 alle 14:20.

La sera la diretta parte su RaiSport alle 20:00, quindi passa su Rai 2 dalle 21:00 alle 23:00. La parte conclusiva torna su RaiSport fino alle 23:30. È prevista anche la diretta streaming integrale su RaiPlay.

Gli Europei sono disponibili anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con streaming su Now, e sui canali Eurosport attraverso Dazn, Timvision e Prime Video. Discovery+ e HBO Max propongono inoltre i diversi segnali delle gare in streaming integrale e on demand.

Foto: ANSA