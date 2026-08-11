Colombia, a Pereira residenti e soccorritorri setacciano le macerie

Pereira (Colombia), 11 ago. (askanews) – Residenti e soccorritori rimuovono e setacciano le macerie degli edifici rasi al suolo a Pereira, nella Colombia occidentale, dopo che lunedì 10 agosto un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il Paese, causando la morte di almeno 224 persone (il bilancio precedente era di 169 vittime), riferiscono le autorità colombiane; i feriti sarebbero oltre 1.300, secondo Afp.Secondo il Servizio Geologico colombiano il sisma di lunedì è stato il “terremoto di maggiore magnitudo registrato in Colombia nell’ultimo decennio” ed è stato seguito da due scosse di assestamento di magnitudo 2.8 e 4.8.