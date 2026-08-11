Si riaccende la guerra negli Stretti: un attacco degli Houthi uccide 4 persone nel Mar Rosso

Torna a salire la tensione negli Stretti del Golfo. Tanto a Hormuz quanto a Bab el-Mandeb ripartono gli scontri a fuoco mentre si riapre l’ipotesi di un accordo che porterebbe proprio alla riapertura del traffico nel Golfo. Un’intesa a cui credono i mercati, come dimostra la discesa del petrolio dopo i rialzi di inizio giornata, ma che deve passare per la prova degli attacchi delle ultime ore.

Il primo è quello per il quale il governo filo-saudita che controlla parte dello Yemen accusa gli Houthi filo-iraniani: è stata presa di mira una nave mercantile battente bandiera liberiana e i proiettili hanno ucciso quattro persone. Il secondo è quello delle forse statunitensi che hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco dei porti iraniani.

Si riaccende lo scontro negli Stretti, l’attacco degli Houthi uccide 4 persone

Il bilancio dell’attacco degli Houthi è di 4 marittimi uccisi, tre pachistani e uno indonesiano. Come spiega Reuters, se fosse confermato che il raid è stato effettuato dai ribelli, sarebbero le prime vittime da loro causate nello Stretto. Gli Houthi avrebbero lanciato tre missili balistici contro la nave commerciale. La nave è poi stata soccorsa da un’unità della marina dello Yemen, a sua volta bersagliata da colpi di armi da fuoco: in quest’occasione un militare yemenita è stato ferito.

L’attacco Usa nello Stretto di Hormuz

Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, qui sono state le forze Usa ad aprire il fuoco contro la nave che avrebbe provato a forzare il blocco dei porti iraniani, come spiega il Wall Street Journal. A sparare sarebbe stato un elicottero militare statunitense, che ha messo nel mirino il timone della nave dopo che l’equipaggio avrebbe ignorato gli avvertimenti. In questo caso non si segnalano vittime. Secondo quanto spiega un funzionario Usa, la nave dopo l’attacco sembrava aver tentato di trasferire l’equipaggio su un’altra imbarcazione civile.