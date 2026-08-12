Calciomercato: Molina firma con la Roma, Lukaku vola al Fenerbahce e il Besiktas prenota Vlahovic (e Miretti)

Roma attivissima sul fronte del mercato, Inter che stringe i tempi per Djed Spence, mentre all’estero esplode l’asse Barcellona-Manchester: i blaugrana accelerano per l’ex Pallone d’Oro Rodri, col Manchester City all’assalto di Enzo Fernandez, dopo aver ufficializzato il ritorno del portiere Geronimo Rulli. Ecco tutte le news.

Roma: ufficiale Molina, si complica la pista Rodrigo Mora

La Roma blinda la fascia destra ufficializzando l’ingaggio a titolo definitivo dall’Atletico Madrid di Nahuel Molina. L’esterno argentino, classe 1998 e vincitore di un Mondiale e due Coppe America, ha firmato un contratto quadriennale. Vestirà la maglia numero 20 per un’operazione da 13 milioni di euro più 4 di bonus.

In avanti frena la trattativa per Rodrigo Mora: il Porto ha respinto l’offerta giallorossa (7/8 milioni di prestito e 42/43 di riscatto a obiettivi, rifiutando anche il riscatto legato allo scudetto con Gasperini). Il presidente André Villas-Boas valuta il diciannovenne 50 milioni e chiede un prestito da 10 milioni con opzione di acquisto a 40, bonus e percentuale di rivendita.

Napoli: salutato Lukaku (Fenèrbache) Azzurri su Gabriel Jesus, ma servono 20 milioni

Salutato Lukaku – per lui cessione a titolo definitivo al Fenerbahçe – il Napoli si lancia su Gabriel Jesus. Il ventinovenne attaccante brasiliano, scivolato indietro nelle gerarchie dell’Arsenal sotto la guida di Mikel Arteta, è pronto a cambiare maglia ed è in scadenza a fine stagione. Secondo Caughtoffside, però, i londinesi non faranno sconti: la base minima ed essenziale per trattare il suo trasferimento è di 20 milioni di euro.

Besiktas: aperta la trattativa per Vlahovic, mirino anche su Miretti

Il Besiktas ha annunciato ufficialmente via social l’avvio dei negoziati per l’ingaggio di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo classe 2000, svincolato dalla Juventus, ritroverà il tecnico Vincenzo Italiano. Per lui è pronto un triennale da 10 milioni di euro a stagione (8 fissi più 2 di bonus) e 10 milioni di premio alla firma. I turchi sondano anche il terreno per il centrocampista bianconero Fabio Miretti (23 anni), che ha già ricevuto il gradimento dello stesso Italiano.

Fiorentina: il bomber della Primavera Braschi va al Thun

Operazione in uscita per i giovani viola. La Fiorentina ha ceduto a titolo definitivo il classe 2006 Riccardo Braschi agli svizzeri del Thun. L’attaccante, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, lascia l’Italia dopo aver trascinato la Primavera alla conquista del quarto scudetto di categoria, laureandosi capocannoniere della squadra nella stagione 2025/26 con 19 reti.

Inter: trattativa avanzata con il Tottenham per Djed Spence

I nerazzurri si muovono con decisione per la fascia. Secondo la BBC, l’Inter è in fase avanzata con il Tottenham per l’esterno inglese Djed Spence. La valutazione dell’affare si attesta sui 30 milioni di euro. Il ventiseienne, protagonista al Mondiale con 8 presenze, viene da una stagione da titolare in Premier League (23 gare dal primo minuto) con gli Spurs, che lo avevano acquistato nel 2022 dal Middlesbrough per 20 milioni.

Como1907: Ufficiale l’addio di Stefan Posch, va al Magonza

Il Como ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Stefan Posch al Mainz. Il difensore esterno austriaco, classe 1997, era arrivato in Italia a settembre 2025 collezionando 15 presenze e un gol con i lariani, prima di trasferirsi in prestito proprio al club di Bundesliga che ora lo ha riscattato. In carriera ha vestito anche le maglie di Admira Wacker, Hoffenheim, Bologna e Atalanta.

Monaco: Pogba verso la risoluzione del contratto, sirene dalla MLS

L’avventura nel Principato di Paul Pogba è arrivata al capolinea. Tesserato a parametro zero la scorsa estate con un biennale dopo la squalifica per doping, il trentatreenne centrocampista francese è stato tormentato dagli infortuni muscolari, l’ultimo dei quali subito in settimana. Il Monaco lavora alla risoluzione consensuale del contratto. Secondo BBC Sport, nel suo futuro c’è la MLS americana, con DC United e Inter Miami fortemente interessate.

Barcellona: c’è ottimismo per Rodri, pronta l’offerta per il City

Settimana decisiva per il possibile trasferimento di Rodri al Barcellona. Secondo il quotidiano Sport, le parti sono vicine grazie alla forte volontà comune di chiudere. Il Manchester City chiede 80 milioni di euro, mentre i blaugrana mettono sul piatto un tetto massimo di 70 milioni (60-65 milioni di parte fissa e il resto in bonus facili). L’ex Pallone d’Oro ha già un accordo per un quadriennale che lo renderà uno dei tre elementi più pagati della rosa catalana.

Manchester City: preso il portiere Rulli, assalto a Enzo Fernandez per il dopo-Rodri

Il Manchester City si tutela in caso di addio di Rodri e si muove su due fronti. È ufficiale l’ingaggio del portiere argentino Geronimo Rulli (34 anni), arrivato dal Marsiglia con un contratto biennale fino al 2028. Per il campione del mondo 2022 si tratta di un ritorno a Manchester dopo l’esperienza nel 2016/17.

A centrocampo, stando al Guardian, il primo obiettivo per sostituire Rodri è Enzo Fernandez (25 anni), pupillo di Enzo Maresca al Chelsea. I Blues chiedono la cifra record di 140 milioni di euro (bonus inclusi) e stanno già sondando Alex Scott del Bournemouth come sostituto. Se Fernandez dovesse arrivare all’Etihad, il City potrebbe cedere un altro big: il principale indiziato a partire è l’ex milanista Tijjani Reijnders.