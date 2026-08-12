Europei di atletica Birmingham 2026, gare di oggi 13 agosto: Coiro in semifinale, Pernici e Saraceni-Derkach per le medaglie. Orari e diretta

Prima Eloisa Coiro, poi Francesco Pernici. Gli 800 metri italiani hanno cambiato padrone nel giro di poche settimane e giovedì 13 agosto, agli Europei di atletica di Birmingham 2026, saranno proprio loro due tra i protagonisti più attesi della quarta giornata.

Coiro torna in pista alle 13.10 per la semifinale femminile dopo aver appena cancellato un record italiano che resisteva da 46 anni: il suo 1’57”56 ha migliorato di un decimo l’1’57”66 corso da Gabriella Dorio nel 1980. Pernici, invece, ha già conquistato un posto tra gli otto dell’800 maschile e alle 22.28 correrà direttamente per una medaglia. In semifinale ha chiuso in 1’43”84, a soli 24 centesimi dal record italiano di 1’43”60 che aveva stabilito a luglio.

Non saranno gli unici azzurri da seguire. La serata offre un’altra finale con forti interessi italiani: alle 20.40 Erika Saraceni e Dariya Derkach tornano sulla pedana del salto triplo dopo aver chiuso la qualificazione addirittura con le due migliori misure.

Il programma degli italiani pubblicato dalla FIDAL parte alle 11.33 e prosegue fino alla finale dei 200 metri femminili delle 22.50.

Coiro torna in pista dopo il record italiano

È inevitabilmente una delle gare più curiose della mattinata.

Eloisa Coiro è arrivata a Birmingham per cercare un posto importante negli 800 e si è ritrovata, già in batteria, nella storia dell’atletica italiana.

Seconda alle spalle della campionessa olimpica Keely Hodgkinson, ha fermato il cronometro a 1’57”56, migliorando dopo 46 anni il primato di Gabriella Dorio. “Ora non mi metto più limiti”, ha detto dopo la gara. Giovedì arriva subito un nuovo test: semifinale alle 13.10, con la finale in programma venerdì sera.

Il livello, però, è altissimo. Hodgkinson resta una delle grandi favorite, insieme alla svizzera Audrey Werro, arrivata a Birmingham dopo l’1’53”98 corso in stagione. Il passaggio in finale, dunque, sarebbe già un altro risultato pesante.

Pernici alle 22.28 corre per una medaglia negli 800

Per sapere fin dove può arrivare Francesco Pernici bisognerà aspettare la sera.

Il 23enne bresciano ha conquistato la finale con 1’43”84, seconda prestazione della sua carriera dietro soltanto al record italiano di 1’43”60 stabilito poco più di un mese fa.

Il dato dice parecchio sul livello della gara: Pernici ha corso sotto 1’44” ed è entrato in finale con uno dei tempi di recupero. Nella stessa semifinale l’irlandese Mark English ha stabilito il record dei Campionati Europei con 1’43”49, davanti al britannico Ben Pattison e al francese Corentin Le Clezio. Nell’altra è passato Max Burgin.

La finale degli 800 uomini è fissata alle 22.28.

Non sarà semplice, ma Pernici arriva all’appuntamento correndo ormai stabilmente su tempi che fino a poche settimane fa nessun italiano aveva mai raggiunto.

Saraceni e Derkach, nel triplo si può davvero guardare al podio

Prima di Pernici, l’Italia avrà un’altra occasione importante.

Alle 20.40 comincia la finale femminile del salto triplo e le qualificazioni hanno lasciato un’indicazione difficile da ignorare: Erika Saraceni è stata la migliore di tutte con 14,50 metri, Dariya Derkach la seconda con 14,42.

Per Saraceni è anche il nuovo primato personale, ottenuto al secondo salto e migliorando di altri nove centimetri il 14,41 degli Assoluti di Firenze. Derkach ha, invece, superato immediatamente la misura di qualificazione con 14,42 al primo tentativo.

Naturalmente una finale ricomincia da zero, ma vedere due italiane davanti a tutte nel turno eliminatorio rende la gara una delle più interessanti dell’intero giovedì azzurro.

Le gare degli italiani nella mattina del 13 agosto

Il programma è fitto già dalla mattina.

Alle 11.33 riparte il decathlon con i 110 ostacoli e con Dario Dester e Alberto Nonino, impegnati poi durante tutta la giornata tra disco, asta, giavellotto e 1500 conclusivi.

Alle 11.55 tocca alle qualificazioni dell’alto femminile con Marta Morara, Idea Pieroni e Aurora Tavernini.

Alle 12.05 cominciano, invece, le batterie dei 200 metri maschili per Filippo Dezza ed Eduardo Longobardi. Fausto Desalu, inserito tra i primi dodici della Road to Birmingham, è esentato dal primo turno e partirà direttamente dalle semifinali serali. La FIDAL ricorda, infatti, che i primi dodici del ranking europeo nei 100, 200, 400 e ostacoli entrano in gara direttamente in semifinale.

Alle 12.30 arrivano i 3000 siepi uomini con tre azzurri: Yassin Bouih e i gemelli Ala e Osama Zoghlami.

Poi il doppio appuntamento particolarmente interessante: Coiro alle 13.10 negli 800 e, alle 13.45, le semifinali dei 400 femminili con Alessandra Bonora, Alice Mangione e Anna Polinari. Bonora arriva al turno con il nuovo personale di 51”27, Mangione ha corso 51”96, mentre Polinari era ammessa direttamente alle semifinali.

Nel giavellotto maschile sono attesi Michele Fina alle 14.48 e Giovanni Frattini alle 16.10.

Europei atletica 13 agosto, il programma serale

Dopo il giavellotto del decathlon, la prima finale della sera è quella del triplo femminile alle 20.40, con Saraceni e Derkach.

Alle 20.50 si assegna il titolo dell’asta femminile, senza italiane dopo l’eliminazione in qualificazione di Elisa Molinarolo, Sonia Malavisi e Virginia Scardanzan.

Alle 21.05 arrivano le semifinali dei 200 uomini con Desalu e gli eventuali azzurri promossi dalle batterie della mattina.

Poi la sequenza delle finali: 3000 siepi donne alle 21.29, disco uomini alle 21.45, quindi i 1500 del decathlon alle 22.10.

Alle 22.28 arriva uno dei momenti più attesi per l’Italia con Francesco Pernici nella finale degli 800.

A chiudere il programma, alle 22.50, sarà la finale femminile dei 200 metri. La presenza di eventuali azzurre dipende dall’esito delle semifinali disputate nella serata del 12 agosto.

Europei atletica 13 agosto: gli orari degli azzurri

11.33 – Decathlon, 110 ostacoli: Dester, Nonino

11.55 – Alto donne, qualificazioni: Morara, Pieroni, Tavernini

12.05 – 200 uomini, batterie: Dezza, Longobardi

12.20 – Decathlon, disco: Dester, Nonino

12.30 – 3000 siepi uomini, batterie: Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

13.10 – 800 donne, semifinali: Coiro

13.45 – 400 donne, semifinali: Bonora, Mangione, Polinari

14.00 – Decathlon, asta

14.48 – Giavellotto uomini, qualificazioni: Fina

16.10 – Giavellotto uomini, qualificazioni: Frattini

19.35 – Decathlon, giavellotto

20.40 – Triplo donne, finale: Saraceni, Derkach

21.05 – 200 uomini, semifinali: Desalu ed eventuali qualificati

22.10 – Decathlon, 1500

22.28 – 800 uomini, finale: Pernici

22.50 – 200 donne, finale

Gli orari sono quelli italiani indicati dalla FIDAL.

Dove vedere gli Europei di atletica del 13 agosto in tv e streaming

La copertura in chiaro sarà divisa tra Rai 2 e RaiSport.

Giovedì 13 agosto Rai 2 trasmette dalle 11.30 alle 13.00, quindi la diretta passa a RaiSport dalle 13.00 alle 16.50. In serata Rai 2 torna dalle 20.15 alle 20.30, RaiSport prende il testimone fino alle 21 e dalle 21.00 alle 23.00 la competizione torna su Rai 2. Chiusura su RaiSport dalle 23 alle 23.30. La diretta integrale è disponibile anche su RaiPlay. Il palinsesto completo è pubblicato dalla FIDAL.

Gli Europei sono inoltre trasmessi da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con streaming su Now. La copertura Eurosport è disponibile anche attraverso Dazn, Timvision e Prime Video, mentre i flussi integrali sono offerti in streaming su HBO Max e Discovery+.

Foto: ANSA