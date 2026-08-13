Europei atletica 2026, tutte le gare del 14 agosto: Battocletti, Tamberi, Sibilio e Coiro. Orari italiani, programma, tv e streaming.

Prima Nadia Battocletti, poi quattro azzurri insieme nella finale dell’alto, Alessandro Sibilio, due italiani nei 200 e, per chiudere, Eloisa Coiro. Venerdì 14 agosto può diventare una delle giornate più importanti dell’Italia agli Europei di atletica 2026 di Birmingham.

La quinta giornata all’Alexander Stadium comincerà già in mattinata, ma è dalle 20.45 che il programma diventerà densissimo. Nel giro di poco più di due ore l’Italia avrà azzurri in cinque finali, con diverse possibilità di inserirsi nella lotta per il podio.

Eloisa Coiro è in finale negli 800, Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi saranno tutti in pedana nell’alto, mentre Fausto Desalu e Filippo Dezza correranno la finale dei 200 metri.

Battocletti torna in pista: nei 10.000 può arrivare un’altra medaglia

Il primo grande appuntamento della serata è alle 20.45, quando partiranno i 10.000 metri femminili.

L’attenzione sarà inevitabilmente concentrata su Nadia Battocletti, che a Birmingham ha già conquistato l’oro nei 5000 metri e ora prova a completare un’altra doppietta europea sulle due distanze.

È lo stesso obiettivo centrato a Roma 2024. La campionessa azzurra arriva, quindi, alla seconda finale da riferimento del mezzofondo continentale, come anticipato dalla preview FIDAL dedicata alle gare di mezzofondo, ma nei 10.000 non ci sarà soltanto Battocletti. L’Italia schiererà anche Federica Del Buono ed Elisa Palmero, per una finale tutta da seguire.

Tamberi non sarà solo: quattro italiani nella finale dell’alto

Appena quindici minuti dopo, alle 21.00, inizierà una delle gare più attese dell’intera giornata: la finale maschile del salto in alto ed è una finale storica per l’Italia.

Per la prima volta agli Europei, tutti e quattro gli azzurri iscritti hanno superato la qualificazione: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi.

Tamberi ha superato 2,23 metri al secondo tentativo, stessa misura raggiunta dal ventenne Sioli. Per Stronati e Falocchi è, invece, bastato 2,19. Il capitano azzurro non ha nascosto di non essere soddisfatto delle sensazioni avute in qualificazione, ma l’obiettivo fondamentale è stato raggiunto: venerdì potrà difendere il titolo europeo conquistato a Roma e lo farà in una giornata particolare, quella del primo compleanno della figlia Camilla.

Accanto a lui c’è Matteo Sioli che in questa stagione ha già raggiunto 2,30 e che arriva a Birmingham con ambizioni che vanno ben oltre la semplice partecipazione alla finale.

Sibilio corre per il podio nei 400 ostacoli

Alle 21.40 toccherà ad Alessandro Sibilio nella finale dei 400 ostacoli.

L’azzurro ha conquistato l’accesso alla gara decisiva correndo in 48.44, miglior prestazione stagionale. Un segnale importante per l’argento europeo di Roma 2024, arrivato a Birmingham dopo una stagione non sempre lineare.

La finale dirà se Sibilio può tornare sul podio continentale, in una delle specialità in cui l’Italia negli ultimi anni ha costruito alcune delle proprie prestazioni internazionali più importanti.

Desalu e Dezza, due italiani nella finale dei 200

Alle 22.25 l’attenzione si sposterà sulla velocità.

L’Italia avrà due uomini nella finale dei 200 metri: Fausto Desalu e Filippo Dezza.

Per Dezza è un altro passo nella stagione della definitiva esplosione. Il giovane sprinter aveva già impressionato in batteria a Birmingham correndo in 20.60, miglior tempo del primo turno, dopo aver battuto proprio Desalu agli Assoluti di Firenze con il personale di 20.48.

Per Desalu, campione olimpico della 4×100 a Tokyo, è, invece, l’occasione per tornare protagonista individualmente in una grande finale internazionale.

Coiro chiude la serata: appuntamento alle 22.46

L’ultimo appuntamento azzurro potrebbe essere anche uno dei più interessanti.

Alle 22.46 Eloisa Coiro correrà la finale degli 800 metri, dopo aver trasformato Birmingham nel punto più alto della propria carriera.

In batteria ha corso in 1:57.56, cancellando dopo 46 anni il record italiano di Gabriella Dorio. In semifinale si è confermata con 1:57.74, terza alle spalle della campionessa olimpica Keely Hodgkinson e di Femke Broeders-Bol.

La finale sarà di altissimo livello e, dopo la riammissione di alcune atlete coinvolte in una caduta in semifinale, avrà dieci partecipanti. Coiro ci arriva, però, con due tempi consecutivi sotto 1:58: non è più soltanto la sorpresa italiana di Birmingham, ma una delle donne da osservare nella gara che assegna le medaglie.

Europei atletica 2026, programma del 14 agosto: gli italiani in gara

La giornata azzurra comincerà alle 11.35 con Sveva Gerevini nell’eptathlon. Questo il programma completo degli italiani, con gli orari italiani, secondo l’ultimo aggiornamento FIDAL.

Sessione mattutina

11.35 – 100 ostacoli eptathlon: Sveva Gerevini

– 100 ostacoli eptathlon: Sveva Gerevini 11.50 – salto con l’asta maschile, qualificazione: Matteo Oliveri

– salto con l’asta maschile, qualificazione: Matteo Oliveri 12.05 – 4×400 maschile, batterie: Italia

– 4×400 maschile, batterie: Italia 12.25 – salto in alto eptathlon: Sveva Gerevini

– salto in alto eptathlon: Sveva Gerevini 12.35 – 4×400 femminile, batterie: Italia

– 4×400 femminile, batterie: Italia 13.00 – giavellotto femminile, qualificazione gruppo B: Paola Padovan

– giavellotto femminile, qualificazione gruppo B: Paola Padovan 13.05 – 1500 metri maschili, batterie: Pietro Arese e Pietro Bussotti

Sessione serale

20.35 – peso eptathlon: Sveva Gerevini

– peso eptathlon: Sveva Gerevini 20.45 – 10.000 femminili, finale: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Elisa Palmero

– 21.00 – salto in alto maschile, finale: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Christian Falocchi

– 21.40 – 400 ostacoli maschili, finale: Alessandro Sibilio

– 21.55 – 200 metri eptathlon: Sveva Gerevini

– 200 metri eptathlon: Sveva Gerevini 22.25 – 200 metri maschili, finale: Fausto Desalu e Filippo Dezza

– 22.46 – 800 metri femminili, finale: Eloisa Coiro

Il programma completo e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili anche sul live ufficiale degli Europei di atletica di Birmingham.

Europei atletica 2026, dove vedere le gare del 14 agosto in tv e streaming

Gli Europei di Birmingham saranno trasmessi anche venerdì in diretta sui canali Rai, Sky Sport ed Eurosport.

Secondo il palinsesto pubblicato dalla FIDAL, la programmazione Rai del 14 agosto prevede:

Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00

RaiSport dalle 13.00 alle 14.15

RaiSport dalle 20.30 alle 21.00

Rai 2 dalle 21.00 alle 23.00

RaiSport dalle 23.00 alle 23.30

È prevista, inoltre, la diretta streaming integrale su RaiPlay. Su Sky i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con streaming su Now. Gli Europei sono disponibili anche su Eurosport e attraverso le piattaforme che ne distribuiscono i canali e i segnali streaming.

Per chi vuole seguire soprattutto gli italiani, la fascia da cerchiare è quella tra le 20.45 e le 22.46: Battocletti, Tamberi e gli altri tre azzurri dell’alto, Sibilio, Desalu, Dezza e Coiro. Due ore nelle quali Birmingham può cambiare ancora una volta il bilancio degli Europei dell’Italia.

Foto: ANSA