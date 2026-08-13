Calciomercato, il Milan trema: mezza squadra finisce sul mercato a dieci giorni dal via della Serie A. Intanto la Juve trova portiere e difensore

Juventus alle prese con gli esuberi della rosa, e uno di questi è Teun Koopmeiners. Nelle ultime ore sul centrocampista olandese si è registrato l’interesse dell’Hull City, neopromosso in Premier League, mentre resta viva la pista che porta alla Roma, con Gasperini suo principale estimatore. Si avvia invece verso la conclusione il mercato in entrata bianconero, con gli acquisti in serie di Suzuki e Lucumì. Il difensore colombiano, inseguito a lungo nel corso dell’estate, è ormai a un passo dalla firma. Si rinnova intanto la sinergia tra PSG e Juventus dopo l’operazione Kolo Muani: i parigini hanno chiuso l’acquisto di Suzuki dal Parma per 35 milioni di euro, per poi girare il portiere giapponese in prestito ai bianconeri, che hanno già programmato le visite mediche.

Atalanta

Ufficiale l’arrivo di Thomas Kristensen dall’Udinese. L’Atalanta ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore danese con la formula del prestito con opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nato il 17 gennaio 2002 ad Aarhus, Kristensen si è formato nel club di casa, arrivando a esordire in prima squadra a 19 anni e conquistando progressivamente un posto da titolare. A 21 anni, con 46 presenze e 2 gol in patria, si è trasferito in Italia, all’Udinese, mostrando da subito le sue qualità: già alla terza partita è stato schierato titolare, nella gara d’esordio in Serie A contro la Fiorentina il 24 settembre 2023. La sua costanza si legge nei numeri, 26 presenze in campionato il primo anno, 24 nel secondo – stagione in cui ha realizzato anche il suo primo gol in Serie A, a Cagliari – e 28 nell’ultima annata.

Manchester City

Ufficiale il rinnovo di Jeremy Doku, che ha prolungato il proprio contratto con i Citizens fino all’estate del 2031. Arrivato all’Etihad Stadium nel 2023 dal Rennes, il belga si è affermato come uno degli esterni più talentuosi e imprevedibili della Premier League: a 24 anni ha già collezionato 131 presenze e 22 gol, impiegato prevalentemente a sinistra ma anche a destra e, in alcune occasioni, in posizione più centrale. Nel corso della sua esperienza a Manchester ha contribuito alla conquista di cinque trofei, una Premier League, una FA Cup, una Carabao Cup, un Mondiale per Club e una Community Shield. Doku è anche un punto fermo della nazionale belga, con 48 presenze all’attivo, e nell’ultima Coppa del Mondo ha contribuito al cammino del Belgio fino ai quarti di finale. Dopo la firma, l’esterno ha commentato: “Finora ho amato il mio periodo al City, quindi avere l’opportunità di restare più a lungo è una sensazione fantastica. Mi sento a casa e so di migliorare ogni giorno grazie al lavoro dello staff”.

Besiktas