Coloni violenti assediano palestinesi (e un americano) in Cisgiordania

Roma, 13 ago. (askanews) – Le forze israeliane sarebbero intervenute contro coloni fuori controllo che hanno assediato dei palestinesi – suscitando critiche insolitamente dure da parte degli Stati Uniti – proprio mentre Israele inaugurava un importante insediamento in un’altra zona della Cisgiordania. In queste immagini si vede il villaggio di Qusra, tra le zone prese di mira dai coloni violenti.È da domenica che i coloni hanno bloccato, nei pressi di Nablus, l’accesso alle abitazioni palestinesi, inclusa quella di un cittadino statunitense; i residenti hanno riferito di essere rimasti privi di cibo e altri beni di prima necessità.L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, da anni convinto sostenitore dei coloni, ha affermato che “non ci sono scuse per un comportamento così violento e brutale”. “Le azioni di chi ha compiuto questo orribile atto di terrore, volto a intimidire e vessare questa famiglia, sono ripugnanti”, ha scritto Huckabee su X, sottolineando anche che “affermare che l’ambasciatore USA in Israele (@USAmbIsrael) o l’ambasciata (@usembassyjlm) siano indifferenti o non abbiano fatto nulla è semplicemente falso”.Giovedì l’esercito israeliano ha dichiarato di aver inviato truppe nella zona una seconda volta, durante la notte, e di aver smantellato due avamposti, fermando un cittadino israeliano. Ma secondo alcune testimonianze, i coloni sono rimasti nell’area: “I coloni sono sparsi nelle zone limitrofe, sulla collina adiacente. Finora nessuno è riuscito a farci arrivare cibo e rifornimenti, perché l’area è completamente isolata dall’esercito”, ha affermato Aisha Hassan, rimasta bloccata in una delle case sotto assedio.