L’Oms: finita l’epidemia di hantavirus scoppiata sulla MV Hondius

Ginevra, 2 lug. (askanews) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente la fine dell’epidemia di hantavirus scoppiata sulla nave da crociera MV Hondius settimane fa, dopo che l’ultima persona, che poteva potenzialmente essere stata contagiata, ha concluso il periodo di quarantena.Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato in una conferenza stampa di essere “molto lieto di annunciare che l’Oms considera conclusa l’epidemia di hantavirus”. “L’ultimo possibile contatto di una persona esposta all’hantavirus sulla nave ha completato il periodo di quarantena, è risultata negativa ed è tornata a casa. Dal 25 maggio non sono stati segnalati ulteriori casi” ha detto parlando a Ginevra.L’epidemia, che ha fatto registrare 13 casi, inclusi tre decessi, aveva suscitato allarme internazionale in seguito agli spostamenti, anche in aereo, di diversi passeggeri a bordo della nave, tornati a casa una volta sbarcati, prima che venisse dichiarata l’epidemia e prima dell’attivazione di misure di controllo coordinate tra i paesi interessati.