Sondaggi politici, destre e FdI al peggior risultato dal 2022: boom dei 5 Stelle e il campo largo allunga

Gli ultimi sondaggi, raccolti dalla Supermedia, evidenziano il tracollo delle destre e di Fratelli d'Italia. E il campo largo ne approfitta.

Futuro Nazionale erode i consensi di Fratelli d’Italia e ad approfittarne è soprattutto il campo largo. Gli ultimi sondaggi, raccolti dalla Supermedia di YouTrend per Agi, evidenziano l’allargamento del vantaggio da parte del fronte progressista che ha due punti di margine sulle destre. La coalizione di governo tocca il suo punto più basso dal 2022.

Un calo dovuto soprattutto all’ascesa di Futuro Nazionale, che guadagna un punto netto in due settimane. A perdere più consensi, confluiti nel partito di Roberto Vannacci, non è la Lega ma Fratelli d’Italia, che cede mezzo punto percentuale e fa segnare il record negativo dall’insediamento del governo. Nel campo largo, invece, crescono i 5 Stelle a scapito del Pd.

Sondaggi elettorali, crollano Fratelli d’Italia e le destre

Fratelli d’Italia perde lo 0,6% nelle ultime due settimane e si ferma al 27,6%. Come detto, per il partito di Giorgia Meloni, si tratta del peggior risultato da quando ha vinto le elezioni politiche del 2022. Non riesce però a recuperare più di tanto il Pd, che cede ancora lo 0,4% e si ferma al 21,3%. Molto meglio va il Movimento 5 Stelle: ben sette decimi di punto guadagnati e dato attuale al 13,4%.

Stabile Forza Italia al 7,9%, mentre è in lieve flessione (-0,1%) Avs al 6,3%. La Lega perde ancora tre decimi di punto e si attesta al 6,2%, quasi raggiunta nei sondaggi da Futuro Nazionale al 5,9% (un punto di crescita nelle ultime due settimane). Stabili Azione al 3% e Italia Viva al 2,3%, mentre viene rilevato per la prima volta il Partito Liberal Democratico all’1,5%. Sempre all’1,5% troviamo +Europa, seguito da Noi Moderati all’1,1%.

Il campo largo allunga sulle destre

Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo guadagna lo 0,2% e si attesta al 44,8%. Stacca così nettamente il centrodestra, fermo al 42,8% dopo il calo di un punto percentuale nelle ultime due settimane. La distanza tra le due coalizioni è quindi di due punti percentuali. Futuro Nazionale (al 5,9%) e Azione (al 3%) restano per ora fuori da ogni coalizione.