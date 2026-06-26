Sondaggi politici, crollo delle destre e il campo largo allunga: peggior dato dalle Europee per FdI, Pd, Forza Italia e Lega

Sono passati solo due anni dalle europee del 2024, eppure di cose ne sono cambiate tante. Gli ultimi sondaggi, raccolti dalla Supermedia Youtrend per Agi, evidenziano che ben quattro partiti hanno fatto segnare, nell’ultima settimana, il peggior dato proprio dalle elezioni per il Parlamento europeo del 2024.

I quattro partiti sono Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia e Lega. Nel caso del Carroccio parliamo del peggior dato di tutta la legislatura e così Avs torna davanti al partito di Matteo Salvini. In generale, la Supermedia mostra il calo del centrodestra (anche in questo caso al peggior risultato della legislatura) e l’ascesa di Futuro Nazionale, che guadagna quasi un punto in due settimane.

Sondaggi elettorali, in discesa Fratelli d’Italia e Lega

Il calo, rispetto a due settimane fa, è marcato per Fratelli d’Italia, attualmente al 27,8% con mezzo punto percentuale perso. Il Pd è sostanzialmente stabile al 21,4% mentre scende al 12,8% (-0,1%) il Movimento 5 Stelle. Stabilità anche per Forza Italia all’8% mentre cresce Avs dello 0,1%, attestandosi così al 6,6%. La Lega perde ancora lo 0,5% (peggior dato della settimana insieme a Fratelli d’Italia) e si ferma al 6,2%.

Si avvicina così Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci guadagna lo 0,9% rispetto a due settimane fa e attualmente è al 5,3%. In crescita dello 0,3% troviamo Azione, ora al 3,2%. In calo dello 0,1% Italia Viva al 2,3%, stabile invece +Europa all’1,4%. Ma a raggiungerlo ora c’è il Partito Liberal Democratico, rilevato per la prima volta dalla Supermedia con un dato dell’1,4%. Noi Moderati si ferma all’1,1% con un calo del 0,1%.

Il campo largo allunga sulle destre

Passando alle coalizioni, il calo del centrodestra è evidente. Prendendo le attuali coalizioni più probabili, troviamo il campo largo nettamente avanti e in grado ora di staccare l’alleanza di governo: il fronte progressista perde lo 0,2% e si attesta al 44,5% mentre il centrodestra cede un punto percentuale e si ferma al 43,2%. Il vantaggio ora è superiore al punto percentuale. Poi troviamo Futuro Nazionale al 5,3% e un eventuale polo centrista al 4,5%.