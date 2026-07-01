Mondiali 2026, le partite di oggi 1 luglio: Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e USA-Bosnia. Orari, stadi e dove vederle in tv e streaming

Quella odierna sarà una giornata di verdetti, con i sedicesimi di finale del Mondiali 2026 che entrano nel vivo. Dopo le qualificazioni di ieri di Messico, Francia e Norvegia, oggi mercoledì 1° luglio tocca a Inghilterra, Belgio e Stati Uniti giocarsi il passaggio del turno. Tre big che non possono permettersi passi falsi, contro avversarie pronte a sfruttare ogni margine di errore.

Il programma copre l’intera giornata, dal pomeriggio italiano fino a notte fonda.

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, ore 18

Si parte alle 18 all’Atlanta Stadium. Gli inglesi arrivano da favoriti ma sanno che il Congo, con meno pressione sulle spalle, può trasformare una ripartenza in un’impresa da ricordare.

Belgio-Senegal, ore 22

Il match più comodo per il pubblico italiano, quello da prima serata con la cena già finita. Il Belgio punta su qualità ed esperienza, il Senegal su fisicità e una generazione che nei grandi tornei non si sente mai ospite.

Stati Uniti-Bosnia Erzegovina, ore 2 di notte

Chiude il programma la sfida più delicata sul piano emotivo: gli USA giocano in casa, davanti al proprio pubblico, con tutto il peso di un Mondiale organizzato in patria. La Bosnia, al contrario, può colpire senza l’obbligo di dover far festa.

Dove vedere i sedicesimi dei mondiali in tv e streaming

DAZN trasmette in streaming tutte le 104 partite del torneo, comprese le tre gare di oggi. Chi preferisce il segnale in chiaro può contare sulla Rai, che copre 35 incontri del Mondiale tra Rai1, Rai2, Rai Sport e RaiPlay: stasera in particolare Belgio-Senegal sarà visibile su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay.

Il programma di oggi

18:00 — Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Atlanta Stadium (DAZN)

— Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Atlanta Stadium (DAZN) 22:00 — Belgio-Senegal, Seattle Field (Rai1 e DAZN)

— Belgio-Senegal, Seattle Field (Rai1 e DAZN) 02:00 — Stati Uniti-Bosnia Erzegovina, San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara (DAZN)

Tre partite che non ammettono calcoli né combinazioni di classifica: vince chi resta in piedi. Per le favorite è il terreno più scivoloso del torneo, per le outsider la porta d’accesso alla storia.