Europei atletica 2026: Stano e Fiorini d’oro nella marcia, argenti Fortunato e Mihai e bronzo Cosi. Italia a quota 15 medaglie.

Cinque medaglie in una sola mattinata, due delle quali d’oro. Il Ferragosto dell’Italia agli Europei di atletica 2026 diventa una festa della marcia: Massimo Stano conquista il titolo europeo nella maratona maschile, Sofia Fiorini domina quella femminile, mentre Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai sono d’argento nelle due mezze maratone e Andrea Cosi completa il bottino con il bronzo.

L’Italia, che aveva cominciato il 15 agosto con dieci podi, sale così a 15 medaglie complessive: sette ori, quattro argenti e quattro bronzi. Un bilancio ancora provvisorio, perché la giornata di Birmingham è appena a metà e nel pomeriggio e in serata torneranno in gara diversi azzurri con ambizioni importanti.

Stano finalmente campione d’Europa: oro in 2h56:49

Per Massimo Stano è la medaglia che mancava.

Il campione olimpico dei 20 km e campione mondiale dei 35 km conquista anche il titolo continentale, vincendo la nuova maratona di marcia da 42,195 chilometri in 2h56:49.

La gara cambia volto nella parte finale. Stano e Riccardo Orsoni recuperano progressivamente terreno sui battistrada e intorno al 35° chilometro il campione azzurro completa la rimonta. A sette chilometri dall’arrivo prende la testa, quindi al 38° chilometro piazza l’allungo decisivo.

Dietro di lui lo spagnolo Miguel Ángel López conquista l’argento e il francese Aurélien Quinion il bronzo. Orsoni, rimasto a lungo in lotta per il podio, chiude quinto. Andrea Agrusti è, invece, costretto al ritiro.

Stano aggiunge così l’Europeo a un palmarès che comprende l’oro olimpico di Tokyo e il titolo mondiale dei 35 km del 2022. La scheda ufficiale FIDAL di Massimo Stano ricostruisce una carriera che lo ha portato ai vertici mondiali della specialità.

Fiorini, a 21 anni il primo grande oro

Se Stano completa la collezione, Sofia Fiorini comincia a costruire la propria.

La ventunenne azzurra conquista il titolo europeo nella maratona femminile di marcia al termine di una gara impressionante per gestione e autorità. Dopo essere rimasta a lungo insieme alla polacca Katarzyna Zdziebło, Fiorini passa all’attacco intorno al trentesimo chilometro e comincia progressivamente ad aumentare il vantaggio.

A dieci chilometri dall’arrivo è già sola al comando. Il margine continua a crescere fino a diventare enorme. I piazzamenti ufficiali sono consultabili nella pagina European Athletics della maratona di marcia femminile.

È una crescita rapidissima. Fiorini, nata nel 2004, soltanto ad aprile aveva conquistato l’argento individuale nella maratona ai Mondiali a squadre di Brasilia. La sua precedente migliore prestazione sulla nuova distanza era 3h25:42. La scheda FIDAL di Sofia Fiorini racconta l’ascesa della giovane marciatrice azzurra.

A Birmingham arriva adesso il primo titolo europeo assoluto.

Cinque medaglie in quattro gare: il bilancio della marcia italiana

Alla fine delle quattro finali disputate contemporaneamente dalle 8.30, il risultato dell’Italia è impressionante:

Oro – Massimo Stano, maratona di marcia

– Massimo Stano, maratona di marcia Oro – Sofia Fiorini, maratona di marcia

– Sofia Fiorini, maratona di marcia Argento – Francesco Fortunato, mezza maratona di marcia

– Francesco Fortunato, mezza maratona di marcia Argento – Alexandrina Mihai, mezza maratona di marcia

– Alexandrina Mihai, mezza maratona di marcia Bronzo – Andrea Cosi, mezza maratona di marcia

Cinque medaglie su dodici disponibili, con due vittorie e un doppio podio nella gara maschile sulla distanza più corta.

Europei atletica 2026, Italia a 15 medaglie

Prima della marcia l’Italia aveva chiuso il 14 agosto con dieci medaglie: cinque ori, due argenti e tre bronzi. Le tre medaglie delle mezze maratone avevano portato il totale a tredici; i successivi ori di Stano e Fiorini fanno salire il bottino a 15.

Il nuovo bilancio è quindi:

7 ori

4 argenti

4 bronzi

15 medaglie complessive

Ed è soltanto mezzogiorno.

Adesso Iapichino, poi Diaz, Crippa e Arese

La giornata italiana continua all’Alexander Stadium.

Alle 12.50 Larissa Iapichino è attesa nelle qualificazioni del salto in lungo. Seguono Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini nei 1500 e le batterie delle due staffette 4×100. Il programma della sesta giornata prevede poi una sessione serale particolarmente ricca.

Alle 21.17 Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti saranno contemporaneamente nella finale del salto triplo; alle 21.25 Yeman Crippa, Francesco Guerra e Pasquale Selvarolo correranno i 10.000; alle 22.07 toccherà a Pietro Arese nella finale dei 1500. Eventuali qualificazioni porterebbero, inoltre ,le 4×100 italiane nelle finali della tarda serata.