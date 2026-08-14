Europei atletica 15 agosto: Palmisano, Stano, Diaz e Crippa protagonisti. Programma, orari degli italiani e dove vedere le gare in tv.

Europei atletica 15 agosto, l’Italia si presenta al Ferragosto di Birmingham da leader del medagliere e con una giornata che può offrire nuove occasioni da podio. Dopo cinque giornate gli azzurri hanno conquistato 10 medaglie – cinque ori, due argenti e tre bronzi – e oggi il programma comincia prestissimo, alle 8.30 italiane, per continuare fino a tarda sera.

La prima parte del Ferragosto sarà dominata dalla marcia, con quattro finali che partiranno contemporaneamente e 13 italiani al via. Antonella Palmisano, Francesco Fortunato e Massimo Stano sono i nomi più attesi. Poi toccherà a Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo e, in serata, ad Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti nel triplo, Yeman Crippa nei 10.000 e Pietro Arese nei 1500. Il programma completo degli azzurri agli Europei di Birmingham fissa tutti gli appuntamenti del 15 agosto.

Europei atletica 15 agosto: alle 8.30 quattro finali di marcia

La sveglia va messa presto. Alle 8.30 italiane partiranno contemporaneamente le quattro gare di marcia, con l’esordio agli Europei delle nuove distanze della mezza maratona da 21,097 km e della maratona di marcia da 42,195 km.

In palio ci sono dodici medaglie e l’Italia si presenta con una squadra numerosa e ambiziosa. Il circuito sarà nel cuore di Birmingham: partenza da Colmore Row, arrivo a Victoria Square e un anello di un chilometro.

La formula è particolare anche per un altro motivo: uomini e donne, mezza maratona e maratona di marcia saranno contemporaneamente sullo stesso circuito. Alla vigilia gli stessi protagonisti azzurri hanno parlato delle difficoltà che una partenza unica può comportare, tra sorpassi, rifornimenti e atleti con ritmi molto diversi.

Palmisano sfida Maria Perez

Nella mezza maratona femminile l’Italia schiera Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai, Michelle Cantò e Nicole Colombi.

Palmisano arriva all’appuntamento da campionessa europea uscente dei 20 km, dopo l’oro di Roma 2024, e con alle spalle anche il titolo olimpico di Tokyo. La rivale di riferimento è la spagnola Maria Perez, indicata dalla stessa azzurra come la donna da battere.

Sulla nuova distanza Palmisano ha già camminato in 1h32:21 a Podebrady, appena 21 secondi oltre la prestazione fissata per la ratifica del primo record europeo. L’appuntamento delle 8.30 è, quindi, una delle prime vere possibilità di medaglia della giornata italiana.

Fortunato parte con il record europeo

Nella mezza maratona maschile l’Italia punta, soprattutto, su Francesco Fortunato, che a Podebrady ha stabilito il record europeo della nuova distanza in 1h23:00.

Con lui ci saranno Andrea Cosi e Gianluca Picchiottino. Tra i rivali spicca lo spagnolo Paul McGrath, argento europeo nei 20 km a Roma 2024 e poi bronzo mondiale.

Fortunato ha spiegato alla vigilia di voler impostare una gara attendista per sfruttare il proprio finale: “Ho l’intenzione di lasciar fare agli altri all’inizio”, ma con quattro competizioni sullo stesso circuito, la tattica potrebbe diventare una delle variabili decisive. L’intervista completa è disponibile sul sito ufficiale della Federazione.

Stano cerca l’oro europeo che ancora gli manca

Sui 42,195 chilometri della marcia il grande nome italiano è Massimo Stano.

Il campione olimpico e mondiale sarà al via insieme ad Andrea Agrusti e Riccardo Orsoni. Nel palmarès di Stano manca proprio il titolo europeo e Birmingham gli offre una nuova possibilità su una distanza che fa il suo debutto nel programma continentale.

Tra le donne correranno Federica Curiazzi, Sofia Fiorini ed Eleonora Giorgi. Fiorini arriva con il riferimento italiano sulla nuova distanza, 3h25:42, e dopo l’argento ai Mondiali a squadre.

Iapichino alle 12.50: primo passo verso la finale del lungo

Terminata la parte più intensa della marcia, l’attenzione tornerà sull’Alexander Stadium.

Alle 12.50 Larissa Iapichino sarà impegnata nelle qualificazioni del salto in lungo. La finale è prevista per domenica, quindi l’obiettivo di Ferragosto sarà superare il turno possibilmente senza sprecare energie.

Iapichino arriva a Birmingham dopo aver portato quest’anno il record italiano a 7,12 metri, ottenuto a Eugene. Due anni fa, a Roma, conquistò l’argento europeo. Tra le principali avversarie c’è ancora la tedesca Malaika Mihambo.

Cavalli e Sabbatini nei 1500, poi le staffette 4×100

Alle 13.15 cominceranno le batterie dei 1500 femminili con Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini.

Alle 13.40 toccherà, invece, alla 4×100 femminile, seguita alle 14.00 dalla 4×100 maschile. Le due eventuali finali sono previste nella stessa serata, rispettivamente alle 22.48 per le donne e alle 22.33 per gli uomini.

Diaz, Dallavalle e Biasutti: tre azzurri nella finale del triplo

Dalle 21.17 il Ferragosto azzurro entra nella sua seconda fase.

Nella finale del salto triplo l’Italia avrà Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Tre atleti contemporaneamente nella gara che assegna le medaglie e tre profili molto diversi.

Diaz arriva con il record italiano di 17,87 metri ed è al debutto agli Europei con la maglia azzurra. Dallavalle è già stato argento continentale a Monaco 2022, mentre Biasutti quest’anno è esploso oltre i 17 metri con il 17,32 degli Assoluti.

Il principale riferimento internazionale resta il portoghese Pedro Pichardo. La presenza contemporanea di tre italiani rende, però, il triplo una delle gare da seguire con maggiore attenzione per capire se il medagliere azzurro potrà crescere ancora.

Crippa torna nei 10.000: la finale alle 21.25

Appena otto minuti dopo l’inizio del triplo, alle 21.25, partirà la finale dei 10.000 maschili.

L’Italia avrà Yeman Crippa, Francesco Guerra e Pasquale Selvarolo.

Per Crippa è un ritorno alle origini: sulla distanza fu campione europeo a Monaco 2022, quattro anni dopo il bronzo di Berlino. Negli ultimi anni il suo percorso si è spostato verso la strada e la maratona, fino al 2h05:18 corso a Parigi questa primavera.

A Birmingham ritrova una concorrenza di altissimo livello, dal campione mondiale Jimmy Gressier al campione europeo in carica Dominic Lobalu, ma Crippa ha chiarito alla vigilia lo spirito con cui affronterà la gara: “Non ho paura di nessuno, non ho niente da perdere”.

Arese alle 22.07 per un’altra finale europea

Alle 22.07 sarà il momento di Pietro Arese nella finale dei 1500.

L’azzurro, bronzo a Roma 2024 e primatista italiano con 3:30.74, troverà una finale particolarmente aperta. Jakob Ingebrigtsen ha scelto i 5000, mentre tra i nomi più importanti figurano Isaac Nader, Jake Wightman, Robert Farken e Jochen Vermeulen.

Frattini, Pieroni e Tavernini: le altre finali della sera

Alle 21.01 Giovanni Frattini sarà nella finale del giavellotto, conquistata con 80,54 metri.

Sei minuti dopo, alle 21.07, inizierà la finale del salto in alto femminile con Idea Pieroni e Asia Tavernini, entrambe promosse con 1,91. Tra le avversarie ci sarà la primatista mondiale ucraina Yaroslava Mahuchikh.

Continuerà, inoltre, l’eptathlon di Sveva Gerevini, impegnata nel lungo e nel giavellotto durante la mattina e negli 800 conclusivi alle 20.45.

Europei atletica 15 agosto: programma e italiani in gara

Questo è il programma ufficiale del 15 agosto con gli orari italiani, secondo l’ultimo aggiornamento FIDAL.

Sessione mattutina

8.30 – Marcia 21,097 km uomini, finale: Cosi, Fortunato, Picchiottino

– Marcia 21,097 km uomini, finale: Cosi, Fortunato, Picchiottino 8.30 – Marcia 21,097 km donne, finale: Cantò, Colombi, Mihai, Palmisano

– Marcia 21,097 km donne, finale: Cantò, Colombi, Mihai, Palmisano 8.30 – Marcia 42,195 km uomini, finale: Agrusti, Orsoni, Stano

– Marcia 42,195 km uomini, finale: Agrusti, Orsoni, Stano 8.30 – Marcia 42,195 km donne, finale: Curiazzi, Fiorini, Giorgi

– Marcia 42,195 km donne, finale: Curiazzi, Fiorini, Giorgi 11.25 – Lungo eptathlon: Gerevini

– Lungo eptathlon: Gerevini 12.50 – Lungo donne, qualificazione: Iapichino

– Lungo donne, qualificazione: Iapichino 12.55 – Giavellotto eptathlon: Gerevini

– Giavellotto eptathlon: Gerevini 13.15 – 1500 donne, batterie: Cavalli, Sabbatini

– 1500 donne, batterie: Cavalli, Sabbatini 13.40 – 4×100 donne, batterie: Italia

– 4×100 donne, batterie: Italia 14.00 – 4×100 uomini, batterie: Italia

Sessione serale

20.45 – 800 eptathlon: Gerevini

– 800 eptathlon: Gerevini 21.01 – Giavellotto uomini, finale: Frattini

– Giavellotto uomini, finale: Frattini 21.07 – Alto donne, finale: Pieroni, Tavernini

– Alto donne, finale: Pieroni, Tavernini 21.17 – Triplo uomini, finale: Biasutti, Dallavalle, Diaz

– Triplo uomini, finale: Biasutti, Dallavalle, Diaz 21.25 – 10.000 uomini, finale: Crippa, Guerra, Selvarolo

– 10.000 uomini, finale: Crippa, Guerra, Selvarolo 22.07 – 1500 uomini, finale: Arese

– 1500 uomini, finale: Arese 22.33 – 4×100 uomini, finale: eventuale Italia

– 4×100 uomini, finale: eventuale Italia 22.48 – 4×100 donne, finale: eventuale Italia

Gli aggiornamenti durante la giornata saranno disponibili anche nel timetable ufficiale di European Athletics.

Europei atletica 15 agosto, dove vederli in tv e streaming

La copertura Rai di Ferragosto inizierà insieme alle prime gare.

Secondo il palinsesto ufficiale pubblicato dalla FIDAL, sabato 15 agosto gli Europei saranno trasmessi su:

Rai 2 dalle 8.25 alle 13.00

RaiSport dalle 13.00 alle 14.30

RaiSport dalle 20.30 alle 21.00

Rai 2 dalle 21.00 alle 23.00

RaiSport dalle 23.00 alle 23.30

È prevista anche la diretta streaming integrale su RaiPlay. Sky seguirà la manifestazione principalmente su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con streaming su Now. Eurosport sarà disponibile sulle piattaforme indicate dall’emittente, con i segnali integrali anche su Discovery+ e HBO Max.

L’Italia parte da prima nel medagliere

Il Ferragosto di Birmingham comincia da una posizione che pochi giorni fa sarebbe stata difficile persino immaginare: Italia prima nel medagliere con cinque ori, due argenti e tre bronzi.

Tamberi, Battocletti, Fabbri e Derkach hanno già scritto alcune delle pagine più importanti di questi Europei. Il 15 agosto porta, però, sulla scena un gruppo completamente diverso: marciatori, triplisti, mezzofondisti, lunghisti e staffette.

La prima sveglia va messa alle 8.30. La seconda fascia da non perdere comincia poco dopo le 21. Nel mezzo, Iapichino e le 4×100. Dopo una giornata da quattro medaglie, Birmingham chiede all’Italia se il suo Europeo può diventare ancora più grande.