Quella odierna è una giornata davvero densa per gli appassionati di calcio: il tabellone dei Mondiali 2026, per i sedicesimi di finale, propone altri tre confronti a eliminazione diretta. Si comincia in prima serata con Spagna-Austria, per poi proseguire nella notte italiana con altri due derby continentali che promettono spettacolo.

Il programma di oggi: tre sfide tra sera e notte

Ecco l’elenco completo delle partite in calendario tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani, venerdì 3 luglio:

Spagna-Austria – ore 21:00 a Los Angeles

– ore 21:00 a Los Angeles Portogallo-Croazia – ore 01:00 a Toronto

– ore 01:00 a Toronto Svizzera-Algeria – ore 05:00 a Vancouver

Tre partite, tre fusi orari diversi, a conferma di quanto sia dispersivo geograficamente questo Mondiale nordamericano, diviso tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Spagna-Austria, il piatto forte della serata

Il match delle 21 a Los Angeles è probabilmente quello che raccoglierà più attenzione in Italia, complice l’orario comodo. La Spagna arriva da campione d’Europa in carica e ha chiuso il proprio girone al primo posto, trascinata dal giovane fenomeno Lamine Yamal. Di fronte trova l’Austria, seconda classificata nel proprio raggruppamento: una squadra ordinata che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà avversari più quotati. Sulla carta le “Furie Rosse” partono favorite, ma ai sedicesimi le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Portogallo-Croazia, un classico d’Europa nella notte

Passata la mezzanotte italiana, i riflettori si spostano su Toronto per un confronto che sa già di grande classico: Portogallo contro Croazia. Due nazionali abituate a spingersi lontano nelle fasi finali dei grandi tornei, con un pizzico di rivalità storica accumulata negli ultimi anni tra Nations League e fasi a gironi dei Mondiali. Un appuntamento in cui vuole confermarsi protagonista Cristiano Ronaldo. Chi vince stacca il pass per gli ottavi.

Svizzera-Algeria chiude il programma all’alba

Alle 5 del mattino, orario italiano, tocca a Svizzera-Algeria a Vancouver chiudere questa lunghissima giornata di Mondiale. Un confronto che mette di fronte l’organizzazione tipicamente elvetica alla fisicità e all’imprevedibilità della nazionale algerina, reduce da una fase a gironi comunque positiva.

Come cambia il tabellone

Con la conclusione di queste tre sfide, il quadro degli ottavi di finale continuerà a delinearsi. Le squadre vincenti si aggiungeranno a quelle già qualificate nei turni precedenti dei sedicesimi, avvicinando sempre di più la fase clou del torneo. Nei prossimi giorni toccherà alle altre nazionali ancora in corsa completare il tabellone, in un Mondiale che quest’anno, per la prima volta nella storia, si gioca con la formula a 48 squadre.

Dove vedere le partite in tv e streaming

Come per il resto del torneo, gli incontri dei Mondiali 2026 sono trasmessi in diretta dalle emittenti titolari dei diritti in Italia, con possibilità di seguire live testuali e aggiornamenti in tempo reale anche su smartphone e tablet per chi non può stare davanti alla tv nel cuore della notte.