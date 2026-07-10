Meta, Commissione Ue accusa Instagram e Facebook di “creare dipendenza”

Bruxelles, 10 lug. (askanews) – La Commissione europea ha accusato Meta di “creare dipendenza” con violazioni delle regole del Digital Services Act. Il colosso tecnologico statunitense non avrebbe fatto nulla per limitare i rischi che le piattaforme comportano per gli utenti, in particolare per i bambini e gli adulti vulnerabili, a causa di funzionalità progettate per incentivarli a rimanere su Facebook e Instagram. E quanto è emerso dai risultati preliminari di una indagine che ha esaminato pratiche come lo scorrimento infinito (scroll), l’autoplay, le notifiche in push e le raccomandazioni personalizzate.”Non esiste uno strumento efficace per la gestione del tempo trascorso davanti allo schermo, né misure efficaci di sensibilizzazione, né un efficace controllo parentale”, afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier.Meta rischia una pesante multa, ma potrà esercitare i suoi diritti di difesa, esaminando i documenti della Commissione e rispondendo alle accuse.