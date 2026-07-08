Mondiali 2026, cosa succede oggi mercoledì 8 luglio e il programma dei quarti di finale: date, orari e quali partite verranno trasmesse su Rai 1

Primo giorno di pausa per i Mondiali di calcio 2026. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, non sono infatti previsti incontri in attesa delle sfide dei quarti di finale che inizieranno domani, giovedì 9 luglio. Per i tifosi di calcio, quindi, ci sarà una giornata di pausa prima di ripartire con le sfide tra le ultime otto rimaste, con una netta prevalenza europea tra le squadre ancora in corsa: per il Vecchio Continente rimangono in lizza sei delle otto selezioni nazionali.

Da giovedì partono quindi i quarti, con una importante novità per quanto riguarda la trasmissione in televisione delle partite: tutti i match, da questo momento in poi, verranno fatti vedere in diretta su Rai 1, anche in caso di più di un match per giorno, contrariamente a quanto successo finora. Andiamo allora a vedere il programma dei quarti di finale, con tutti gli orari delle prossime partite e le date delle sfide tra le migliori otto del Mondiale.

Mondiali di calcio 2026, il quadro dei quarti di finale: date e orari di tutte le partite trasmesse su Rai 1

I quarti di finale inizieranno giovedì 9 luglio, con il fischio d’inizio previsto alle 22, nello stadio di Boston, per la sfida tra Francia e Marocco. Una delle partite più attese di questo turno, tra due delle squadre che hanno maggiormente impressionato finora. Si tratta, peraltro, di una partita che si è già disputata nel precedente Mondiale e anche in quel caso in una fase molto avanzata del torneo: eravamo addirittura in semifinale e a prevalere, quattro anni fa, fu la Francia.

Il secondo quarto di finale si disputerà a Los Angeles venerdì 10 luglio, con inizio alle ore 21: di fronte si troveranno la Spagna, che ha eliminato negli ottavi il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e il Belgio, autore della vittoria più importante dal punto di vista politico di tutta la competizione. Il riferimento è alla partita vinta contro gli Stati Uniti, nonostante l’intervento di Donald Trump – con tanto di telefonata a Gianni Infantino – che ha portato la Fifa a sospendere la squalifica dell’attaccante Usa Balogun. Che ha giocato nonostante il cartellino rosso rimediato ai sedicesimo, ma non è bastato di fronte al dominio belga.

La terza sfida dei quarti di finale dei Mondiali vedrà di fronte, sabato 11 luglio, a Miami, la Norvegia e l’Inghilterra. La squadra di Haaland vuole proseguire a scrivere sua favola dopo aver eliminato il Brasile, mentre gli inglesi cercano il tanto atteso exploit, sempre mancato nei grandi eventi calcistici degli ultimi decenni, con tanto di recente finale degli Europei persa contro l’Italia. L’obiettivo, quindi, è sfatare quello che ormai è diventato un tabù.

L’ultimo quarto di finale metterà di fronte l’Argentina e la Svizzera, che si affronteranno nella sfida notturna (per l’Italia) di Kansas City, prevista alle 3 della notte tra sabato e domenica. La squadra di Leo Messi, campione in carica, ha sofferto nei due turni precedenti, vincendo solo ai supplementari contro Capo Verde e con un 3-2 all’ultimo minuto, rimontando quando era sotto di due gol, contro l’Egitto agli ottavi. A sfidarla sarà la Svizzera, che ha superato ai rigori – dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari – la Colombia.