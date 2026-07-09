Mondiali 2026, oggi al via i quarti di finale: gli orari della partita di giovedì 9 luglio in diretta su Rai 1

Oggi, giovedì 9 luglio, al via i quarti di finale dei Mondiali 2026. Prima sfida tra Francia e Marocco: data e orario della diretta su Rai 1.

Dopo la prima giornata di pausa, tornano i Mondiali di calcio 2026 con i quarti di finale in programma a partire da oggi, giovedì 9 luglio. La prima sfida è quella tra Francia e Marocco, due nazionali che si sono affrontate in semifinale nella scorsa edizione del Mondiale e che anche quest’anno si sono messe in mostra tra partite dominate (la Francia) e match durissimi come quello con l’Olanda (il Marocco).

L’inizio dei quarti di finale porta con sé due novità dal punto di vista logistico per le squadre e soprattutto per i tifosi e i telespettatori italiani. La prima è che nella stessa giornata non ci saranno più due o tre partite, con l’unica eccezione della sera di sabato e la notte tra sabato e domenica. Già oggi, per esempio, ci sarà un solo match. La seconda novità riguarda la trasmissione in diretta in chiaro dei match: tutte le partite dei quarti di finale andranno in onda su Rai 1.

Mondiali di calcio 2026, l’orario del quarto di finale di giovedì 9 luglio in diretta su Rai 1

Il primo quarto di finale di questo mondiale vedrà scendere in campo, oggi giovedì 9 luglio, Francia e Marocco. Si gioca a Boston e il fischio d’inizio è previsto alle 22. Come detto, la partita verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1, così come tutte quelle dei quarti di finale.

La Francia arriva alla sfida odierna dopo aver vinto tutte le partite, dominando il suo girone con i suoi campioni – a partire da Mbappé e Dembelé – in grande forma. Ai sedicesimi ha sconfitto agevolmente la Svezia, per poi superare, non senza difficoltà, il Paraguay agli ottavi. Ottimo anche il cammino del Marocco, che ha esordito nel girone pareggiando contro il Brasile per poi sconfiggere Scozia e Haiti e qualificarsi agli ottavi, dove ha eliminato l’Olanda. Negli ottavi è arrivata la netta vittoria (3-0) contro il Canada. E oggi la sfida ai finalisti della scorsa edizione e grandi favoriti della competizione.

Gli altri quarti di finale: il quadro completo delle sfide con tutte le date e gli orari

Il secondo quarto di finale si disputerà invece venerdì 10 luglio, alle ore 21: a Los Angeles si sfideranno Spagna e Belgio. La prima, con la sua stella Lamin Yamal che ancora non ha brillato particolarmente, ha fatto fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La seconda ha invece eliminato gli Stati Uniti dopo il clamoroso caso Balogun, con la sospensione della squalifica dell’attaccante Usa dopo l’intervento di Donald Trump.

Le ultime due partite dei quarti sono previste per sabato 11 luglio e per la successiva nottata tra sabato e domenica. Sabato, alle 23, a Miami si sfideranno Norvegia e Inghilterra. La squadra di Haaland cerca un altro scalpo eccellente dopo aver fatto fuori il Brasile, mentre Kane e compagni sono pronti a lanciare l’assalto alla Coppa del Mondo che a Londra manca ormai da troppo tempo.

L’ultimo quarto di finale si giocherà nella notte tra sabato e domenica, alle 3 di notte: ad affrontarsi saranno l’Argentina e la Svizzera. La squadra campione in carica può contare anche su un Leo Messi in grande forma: pur avendo sbagliato due calci di rigore, è il capocannoniere del Mondiale con otto reti. A sfidarla c’è la Svizzera, tra le sorprese assolute di questa competizione, dopo aver eliminato ai calci di rigore la Colmbia ai quarti. L’ultimo quarto di finale si giocherà a Kansas City e, come tutti gli altri, vero trasmesso in diretta tv su Rai 1.