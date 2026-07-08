Trump a Zelensky: vi darò licenza per i Patriot, così ve li produrrete

Ankara, 8 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli Stati Uniti daranno all’Ucraina la licenza per produrre i missili Patriot, una richiesta che il presidente Volodymyr Zelensky ha a lungo sostenuto. “Non abbiamo ancora informato l’azienda, ma andrà tutto bene”, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa fiume con accanto Zelensky, a margine del vertice NATO ad Ankara. “Vi concederemo la licenza per produrre i Patriot. È davvero fantastico. In questo modo lui (il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ndr) non potrà lamentarsi che non ne stiamo fornendo abbastanza. Produceteli da soli. Non abbiamo ancora informato l’azienda, ma andrà tutto bene, sono sicuro che ne saranno entusiasti”, ha affermato il presidente Usa, rivolgendosi all’omologo ucraino durante l’incontro a margine del summit Nato in Turchia.