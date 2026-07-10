Mondiali 2026, quale partita oggi su Rai 1: l’orario del match di venerdì 10 luglio

La partita dei quarti di finale dei Mondiali che andrà in onda venerdì 10 luglio su Rai 1 è Spagna-Belgio: l'orario e tutti i dettagli.

La Francia è la prima squadra a staccare il biglietto per le semifinali dei Mondiali di calcio 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, i transalpini conosceranno la loro avversaria per raggiungere la finale, con il secondo match dei quarti di finale della Coppa del mondo che si sta giocando in Stati Uniti, Canada e Messico.

Nella giornata di venerdì 10 luglio si giocherà una sola partita: alle 21 scenderanno in campo Spagna e Belgio. Una sfida per definire la prima semifinale del Mondiale, che a questo punto abbiamo la certezza che sarà tutta europea, dopo la vittoria della Francia sul Marocco di ieri. Come per tutte le partite dai quarti di finale in poi è garantita la trasmissione in diretta tv in chiaro su Rai 1.

Mondiali 2026, quale partita verrà trasmessa su Rai 1 e a che ora

Questa sera, alle ore 21, si gioca quindi la partita tra Spagna e Belgio nel SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles. La partita verrà trasmessa in diretta in prima serata in chiaro su Rai 1. La Spagna arriva al quarto di finale senza aver incassato gol in tutte le partite dei gironi e della fase a eliminazione diretta, avendo inoltre eliminato il Portogallo nell’ultimo turno. Il Belgio, invece, ha sofferto nei sedicesimi ma ha poi travolto gli Stati Uniti negli ottavi dopo il caso Balogun, con l’intervento di Donald Trump che ha portato a cancellare la squalifica del giocatore Usa, ma non è bastato: il Belgio si è comunque imposto per 4 a 1.

Gli altri quarti di finale della Coppa del Mondo: date e orari

Per completare il quadro dei quarti di finale mancheranno, dopo il match di questa sera, soltanto i due incontri della parte basse del tabellone. Il primo si disputerà sabato 11 luglio alle ore 23 a Miami e vedrà di fronte Inghilterra e Norvegia. I primi vengono da un cammino finora senza grossi problemi e vogliono riportare il titolo mondiale a casa dopo 60 anni. La Norvegia ha invece eliminato, a sorpresa ma non troppo, il Brasile negli ottavi. La sfida è anche quella tra i due bomber delle rispettive nazionali: Kane e Haaland.

La vincente di Inghilterra-Norvegia se la vedrà poi, in semifinale, con chi passerà il turno tra Argentina e Svizzera, ultimo quarto di finale che si disputerà nella notte italiana tra sabato e domenica: Leo Messi e compagni scenderanno in campo, contro la sorpresa di questi Mondiali, alle 3 di notte italiane a Kansas City. E proprio Messi è il protagonista annunciato, pronto a rispondere all’ultimo goal di Mbappé che ha permesso all’attaccante francese di raggiungere quello argentino in testa alla classifica marcatori di questo Mondiale.